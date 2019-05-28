"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Zekâtın miktarı nedir ve kimlere verilmelidir?

Ali FERŞADOĞLU
28 Mayıs 2019, Salı
Kur’an’da mealen, “Onların mallarından sadaka (zekât) al” (Tevbe Suresi, 9/103) emri vardır. Zekat; nisab miktarından fazla mala sahip olan Müslümanların her sene mallarından, belirli miktarını; Kur’an-ı Kerim’de bildirilen sekiz sınıftan birine vermeleri farzdır.

Göçebe, çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanların en önemli geçim ve zenginlik kaynağı mal (hayvan), tahıl, sebze ve meyvelerdir.

Ancak, Kur’an’da bunların miktarı açıkça belirtilmemektedir. Eğer Peygamberimiz (asm), Hadis-i şerifleri, Sünnet-i Seniyyesi olmasaydı, hangi maldan ne kadar zekat vermemiz gerektiğini bilemezdik.

Zekâtın verileceği kimseler ise Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle belirtilmiştir: Zekat kimlere verilir:

1-Fakirler, (Nisap miktarına sahip olmayanlar) 2-Miskinler, (Hiç birşeyi bulunmayanlar) 3- Zekat toplama memurları, 4- Müellefe-i kulûb (kalbi İslamiyete ısındırılabilecek olanlar), 5- Kölelikten kurtulacak olan kimseler, 6-Borçlular (borçlarının karşılığı olmayanlar), 7-Fi sebîlillah/Allah yolundakiler, 8-Zengin de olsa, yolda, yolculukta harçlıksız kalmışlar. 

“Fi-Sebilillah”, mutlak/sınırsız, genel bir ifadedir ve “Allah yolunda harcama” demektir. Dolayısıyla ve hiç şüphesiz, zekat verilecek en faziletli yer, hiçbir şeyi olmayan miskinler ve fi-sebîlillah/Allah yolunda olanlar, O’nun yolunda hizmet edenler, çalışanlardır.

Bunlar, ilim, fikir ve hizmet ehli, cihad-ı manevi yapanlardır. Bugün, kılıçlar kınına girmiştir. Cihad maddi değil, manevidir. Dolayısıyla, bu zamanın manevî cihad vasıtaları kitap, yayın, neşriyattır. Zekat bunlara ve buralarda çalışanlara verilebilir. Yani, ilim ve neşriyat ile buralarda çalışanların ücretleri zekât fonundan karşılanması en güzel uygulamalardan birisidir.  

Nitekim, Peygamberimiz (asm) “Ashab-ı Suffe”si birinci ve asıl örnektir. Medrese-i Nebevi’dir, Sayıları 400-500 kadardır. Bütün mesâilerini Kur’an ve Sünnet-i Seniyyeyi öğrenmeye, ilme, hizmete ve cihada ayırmışlardır. Geçimleri, Resûl-i Kibriyâ  Efendimiz (asm) ve sahabîlerin zenginleri tarafından zekat, sadaka ve hediyelerle sağlanırdı. Asr-ı Saadetteki “Ashab-ı Suffa” modelini günümüze taşıyan Bediüzzaman da zekâtın, ilim-irfan müesseseleri (Medresetüzzehra) ve buralarda çalışanlar için iyi bir çeşme olacağını ifade eder. (Elmalılı Hamdi Yazır, Yusuf El-Kardavî Hanefi fakihlerinden İmam el-Kasanî, büyük müfessirlerden Fahreddin-i Razî’de aynı görüşü paylaşırlar.)

Bediüzzaman Said Nursî zekât gelirleriyle bir fon oluşturup, “İ’lay-ı Kelimetullah/Allah’ın dinini yüceltmek, yaymak” gayesi ile bir müessese oluşturulabileceğine öngörür. Bu müessesenin adına da “Medresetü’z-Zehra” der. Böylece, bu medresenin giderleri için kullanılacak zekat, “milletin menfaatine” (Münâzarât, 1998, s. 103, 129.) sarf edilmiş olur.

Dolayısıyla zekatlar, Medresetüzzehra’nın bir şubesi olan Yeni Asya ve deruhte ettiği neşriyat dahil, bütün hizmet birimlerinde çalışanlara verilebilir; hatta verilmelidir

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milletimiz ferasetiyle kararını verecektir

    Gazetecilere yönelik saldırılar arttı

    İdlib'deki muhalifler Türkiye'den koruma talep ediyor

    'S-400 anlaşması imzalandı'

    Romanya'da iktidar partisi başkanına hapis cezası

    Adil Gür: İmamoğlu'nun işi daha kolay

    Avusturya'da siyasi kriz: Başbakan görevden alındı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi araçlarındaki çakar lambalar söküldü

    Esed rejimi YPG'den petrol alacak

    İdlib ateş altında: 9 ölü

    Kurum'dan kentsel dönüşüme ilişkin "tek taraflı fesih hakkı'' açıklaması

    İstanbul'da 23 Haziran için kesin aday listesi açıklandı

    İngiltere'de AP seçimlerine ''Brexit karşıtlığı'' damgası

    Kılıçdaroğlu linçini öven başkan yardımcısı görevden alındı

    Malezya'da örnek bir uygulama

    Bu okul vesilesiyle "Tersine göç başladı"

    Dikkat: Uzmanından 'sahte güneş gözlüğü' konusunda önemli uyarılar!

    Kongo'da ölü sayısı 1183'e yükseldi

    Sosyal medyada uyuşturucu operasyonu: 56 kişi gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    150’liklerin vatandaşlıktan çıkarılması
    Cevher İLHAN

    Camide “siyasî mesaj”!
    Orhan GÜLER

    “Yeni” sistem ve AKaPe’nin başarı(!) hikâyeleri…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceza adaleti için empati eğitimi yeter mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Zekâtın miktarı nedir ve kimlere verilmelidir?
    Süleyman KÖSMENE

    Tövbe kapısı herkese açık mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Filistin’i unutma
    Risale-i Nur'dan

    Asayişi temin eden köprü zekâttır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.