Zulme devam edenleri ikaz vazifesi

İdris kardeşimiz 22.1.2022’deki, “Masumlara işkence edenler...” başlıklı yazımıza, “Bu iktidarın hiç mi hasenatı yok… Ayıplara mercekle, güzelliklere dirsekle bakmak, Risale-i Nur düsturlarına muhalif düşer” şeklinde bir yorum yaptı.

Doktor bütün gücüyle hastayı muayene, teşhis ve tedavi etmeye çalışır. “Midesi iyi çalışıyor, gözleri çok iyi görüyor, şu organı sağlıklı!..” diye vakit kaybetmez.

Başından beri söyleye geldiğimiz şu hakikatlerdir:

Ceza, hukuk çerçevesinde bizzat suç işleyene verilmelidir. Zira, ‘Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.’ (En’âm Sûresi, 6:164; vd.) cihanşumül prensibince suçun şahsiliği esastır. “Âdil, hakperest, ölçülü, insaflı” olmak her Müslümana farz olduğunu emreden diğer ayetlerden bazılarının meali şöyledir:

● “Adalet üzere olun ve Allah için şâhitlik edin. Kendi aleyhinize veya anne ve babanızla akrabalarınızın aleyhine olsa bile. Hakkında şahitlik ettiğiniz kişi, zengin de olsa, fakir de olsa doğruluktan ayrılmayın.” (Nisâ Sûresi, 135.)

● “İftirayı işittiğinizde erkek ve kadın mü’minlerin, kendi vicdanları ile hüsn-ü zanda bulunup da: ‘Bu, apaçık bir iftiradır’ demeleri gerekmez miydi?” (Nûr Sûresi, 12.)

● “Bir kavme olan kininiz, öfkeniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin, adaletten saptırmasın.” (Maide Sûresi, 8.)

● “Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin, sempati duymayın. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostunuz yoktur; sonra yardım da göremezsiniz.” (Hud Sûresi, 11/113)

● Peygamberimizin (asm), “Bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, elinizle düzeltemezseniz dilinizle, dilinizle de düzeltemezseniz kalbinizle buğz edin. Bu da imanın en zayıf derecesidir.” (Müslim, İman, 78.) direktifini yerine getirmekle mükellefiz.

Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyenin bu cihanşumül prensip ve emirlerine göre hiç kimse, “Yanlış uygulamalar olmuş, fanilerin tam adaleti uygulamaları zaten mümkün değil” gibi fasit bir yaklaşımla bu âyetleri görmezden gelemez. Hiç kimse, masumları cezalandıran ve “zalumen cehula/Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir.” (Ahzâb Sûresi, 72.) ayetine masadak olan dehşetli zalimleri, “İyi yönleri de var!” diyemez. Zulme devam edenleri devamlı ikaz hepimizin vazifesi değil mi?