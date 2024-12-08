Bilgin Abi’nin günlük defterinden (8)

Ân diyarı (92)

-DÜNDEN DEVAM-

DİLSİZ ŞEYTAN

Haksızlık karşısında nice "yazar, çizer, düşünür"lerin "yazmaz, çizmez, düşünmez" olduğunu gördüm. Hatta arkadaşlarımdan çoğunun... Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, diye bellememiş miydik!

★

ALIŞMIŞ VE KUDURMUŞ

Hırsızlık, yalan, yağma... bir başladı mı arkası gelir. Alışmış kudurmuştan beterdir. “Hırsızlık evimin harcı; namaz boynumun borcu…” tabiri akla, hayale sığmaz tezatların çok acı bir fotoğrafı olarak karşıma dikildi şimdi.

★

TOZ VE SÖZ

Rahmetli annem derdi ki: “Halının tozu, kötünün sözü bitmez.” Bitmeyen işler ve kötülere kulak tıkamak için küpe olası bir söz işte!

★

YAFTACILARA

Dur bi' dakika! Hemen kızma! Çembere alma beni! Yaftalama! Sen öyle düşün; ben böyle... Surat asma! Bunca yıl dostuz... Bir ânda dostluğa bu çizik atmalar… Ses yükseltmeler… Alay etmeler… Küçümsemeler… Kitap öyle yazmıyor! Uhuvvet diyor. Muhabbet diyor. Ah bu gıybet! Bırak beni böyle! Sen de kendine benze! Ağır lafları taşıyamam; sen de taşıma! Biraz Sükûnet... Biraz tebessüm... Bu bitmez kavgalar dursun kenarda. Bu dipsiz laf yetiştirmelere vedâ... Dünya, ahiret dostum, merhaba!

★

SEVGİ

Sevgi sonsuz yakınlığın adıdır.

★

DİPLOMA ÇIKMAZI

Tarih Sokağı'na giremiyoruz. Türkçe Caddesi kapalı… Dört işlem işlemiyor.

Ömrümüz okullarda çürüyor.

★

GECEYE GÜZELLEME

Gece…

Dolanmış boynuma…

Uzadıkça uzuyor…

Sevgilinin saçları gibi…

★

ÇIKMAZ SOKAK

Bebeklere bile yaşama hakkını çok gören bir yere geldi, dünya. Memnun musunuz?! Dünya kim daha cahil, zalim gösterisine başladı. Yol belki hâlâ yakın; dönebiliriz.

★

ÜRPERİŞ

Geceler mi sarmış her yanımı!

Bir mezar gibi...

Her köşe başında…

Ayrılığı, ölümü yazar gibi...

★

NABZ-I GECE

Uykusu geldi vakitlerin.

Suların sesinden belli...

Zamanın sükûtundan...

Nabzı duyuluyor gecenin.

★

VEDÂLAR

Nedense dokunuyor sonbahar.

Okunuyor gözlerimde hüzün.

Böyle mi vedâlar sessiz sedâsız…

Ayrılığı, ölümü düşünmemiştik!

★

HAKİKAT VE YALAN

Mümkün değil: Hakikat susmaaaz! Yalan padişah olmaz!

★

EBEDİYET ÖZLEMİ

Ah minel fânîlik…

Merhaba ebediyet!

Öldüm bu cüz’iyyetten.

Ben doymam burada.

Öyle çok ki muradım.

Yaşamak ölmemek ister.

Al bu gelgeç saraylarını.

Al bu biten her şeyi.

Bana bitimsizlik ver.

Ver, ver; daha ver.

Ver, ver; lezzet ver.

Damağımda, dimağımda hep olan.

Ben aşksız yaşayamam.

Hepsi ölümlü Leylaların.

Lâ dünya; illa Mevlâ…

-SON