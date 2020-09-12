"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Duâ: İnsanın en güzel fotoğrafı

Ali HAKKOYMAZ
12 Eylül 2020, Cumartesi

DUÂ SERİNLİĞİ

Serin duâları unuttuk!

Yaşamayı unuttuk (yaşarken!)

Hangi yüzden yanıyor dünya?!...

Şimdi yalvarma vakti...

Rabbim! 

Biz ettik; Sen etme!

Farkına varmadık sarmaşıkların.

Kelebek şarkılarını dinlemedik.

Duymadık inlemelerini âşıkların.

Acı bize!

Bu beter zalimlere; 

Ancak Sen’in gücün yeter.

Ölmeden o fırsatı ver bize;

Okuyaduralım isimlerini:

Ya Selâm...

Ya Lâtif...

Ya Şâfî...

Ya Rezzak...

*

ELLERİMİN NASİBİ

Bir hüzün çöker durup dururken.

Ellerim bekler nasibini.

Gözlerime bin yılın hasreti dolar.

Kulaklarımda isimsiz besteler...

*

KENDİNİ UNUTAN BİRİ

İstemeyi unutmuş!

Nasıl desem...

bilmem ki...

Yani kendini...

Duâ etmeyi yani...

*

BİTMEYEN BORÇ

Rabbim!

Çok borcum var Sana;

Ezelden ebede hattâ...

Ödeyemem ki...

Halimi arz etmeyi beceremiyorum.

Borçlarımı, günahlarımı çiz lütfen; 

Beni çizme!

Senin sonsuz cömert olduğunu;

Kesinkes biliyorum.

Toprağa bir çekirdek atıyorum;

Sen neler veriyorsun!

Daha bu sabah okudum;

Nağbüdü’deki nun sırrınca...

Her şeyi Sen’den istiyorum;

Halimi, dilimi bilensin.

*

DUÂ FOTOĞRLARI

Çok sevdiğimiz birini gördüğümüzde...

Utandığımızda...

Ellerimizi yüzümüze kapatırız.

Duâlarda olduğu gibi...

Şimdi... 

...anladım!

*

SORU

Ellerim...

Ne zaman terk eder beni;

Duâları terk edince mi!

*

HASBÜNALLAH

Allah’ım!

Zihinlerimiz hiç böyle savrulmamıştı.

Hiç böyle lâl olmamıştı bakışlarımız.

Hiç böyle vurdumduymaz değildik.

Yanlışa yanlış...

Doğruya doğru demeyi unuttuk.

Lütfunla hatırlat bize;

Biz böyle değildik.

Zalimler mazlumların tepesinde...

Ya Cebbar...

Ya Kahhar...

Hadsizlere haddini bildir.

Durmadan çağlar ihtiyaçlarım.

Dertlerim ağladıkça ağlar.

Ey sonsuz tesellîm...

Sen varsın ooh; beni anlarsın.

*

BİR ÇOCUK DUÂSI

Korkular salıp durmayın öyle!

Çocuğum; küçücük kalbim var.

Şu bombaları susturun şöyle!

Gizli kapaklı işleri bırakın.

Ekmek aş isterim; katkısız, temiz...

Parklar, bahçeler yetmez;

Ormanlarımı yakıp kesmeyin.

Gökyüzünü, yeryüzünü kirletmeyin.

Renkli uçurtmalar yapın bana!

Öyle çıtalardan değil; kamıştan...

Martılarla, bulutlarla yarışan...

Gökyüzüyle barışan bakışlarınız nerde?

Çocuğum ve hep çocuk kalacağım!

Maşallah sizler çok büyümüşsünüz.

Ne çok şey biliyorsunuz; paralar, pullar, diplomalar...

Unuttuğunuz bir tek yaşamak...

Artık çok şeyi çocuklar biliyor;

Açık açık konuşalım her şeyi.

Çocuklar ortaya koyar ya paralarını;

Saklamak, mızıkçılık yok; haydi!

Masalları kıskandırırız aah; sevsek!

Heybemizden sükûnetli kelimeler devşirsek...

Bu gökyüzü bize yeter; hırslarımıza paydos...

Ver elini, gözlerime bak; yaşamak çok sıcak...

*

ELLERİMİN FOTOĞRAFI

Açıl ellerim açıl...

Duâ...

Açar bütün kapıları...

Naçar kapıları...

Ellerim...

Uyusa duâda...

Uyansa duâda...

Ufacık avuçlarımı açıp...

Sonsuzluk istiyorum.

Ellerim...

Terk etme beni;

Açıl, açıl, açıl...

Âcizliğim her dem yeni...

Her dem bir duâ âcizliğimiz...

Her dem bir duâ fakirliğimiz...

Çamuru çiçek yapamıyorsak...

Çiçekleri güldürene aç ellerini!

*

Vakitlerden duâ... hep fakiriz ya... ve... duâ zamanı... (her ân...)

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Darbelerle ayırımsız hesaplaşılmalı

    Krediler zenginlere yaradı

    Bahreyn: İsrail ile anlaşmaya vardık

    Fenerbahçe 3 puanla başladı

    İsrail ile 'normalleşen' Bahreyn'e FKÖ'den sert tepki

    Kolombiya’da ölü sayısı 10'a, yaralı sayısı 403’e yükseldi

    Trump: İsrail ve Bahreyn de 'normalleşme' konusunda anlaştı

    'Kifayetsiz muhterisler fitne sokmaya çalışıyor'

    Koca: Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı.

    İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 asker şehit oldu

    Ankara Valiliği'nden mesai saatlerine ilişkin yeni düzenleme

    'Med7 Zirvesi Ortak Bildirisi gerçeklerden kopuk'

    'Libya'ya silah ambargosu hiçe sayılıyor'

    'Macron'un Türkiye karşıtlığının hızını İspanya ve İtalya kesti'

    AB - İngiltere görüşmeleri tıkandı mı?

    Gelir eşitsizliği en fazla hangi bölgelerde?

    İzolasyon koşullarına uymayanlarla ilgili yeni genelge yayınlandı

    Market ve pazar yerlerinde bu uyarılara dikkat!

    Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan İstanbul uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat'tan 15-20 Temmuz'a gençlik
    Yasemin YAŞAR

    Zamanımız daha da daralıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Sahtekârları deşifrenin yolu şeffaflıktır
    Faruk ÇAKIR

    Şeffaflık olmazsa fakirlik bitmez
    Ali HAKKOYMAZ

    Duâ: İnsanın en güzel fotoğrafı
    Ahmet BATTAL

    Demokratların cumhuriyeti
    Risale-i Nur'dan

    Hürriyetten hakkıyla istifade, iman iledir
    Mehmet ÇETİN

    Risale okuma takip tablomuz
    Genel

    Darbelerle ayırımsız hesaplaşılmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.