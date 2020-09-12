Duâ: İnsanın en güzel fotoğrafı

DUÂ SERİNLİĞİ Serin duâları unuttuk! Yaşamayı unuttuk (yaşarken!) Hangi yüzden yanıyor dünya?!... Şimdi yalvarma vakti... Rabbim! Biz ettik; Sen etme! Farkına varmadık sarmaşıkların. Kelebek şarkılarını dinlemedik. Duymadık inlemelerini âşıkların. Acı bize! Bu beter zalimlere; Ancak Sen’in gücün yeter. Ölmeden o fırsatı ver bize; Okuyaduralım isimlerini: Ya Selâm... Ya Lâtif... Ya Şâfî... Ya Rezzak... * ELLERİMİN NASİBİ Bir hüzün çöker durup dururken. Ellerim bekler nasibini. Gözlerime bin yılın hasreti dolar. Kulaklarımda isimsiz besteler... * KENDİNİ UNUTAN BİRİ İstemeyi unutmuş! Nasıl desem... bilmem ki... Yani kendini... Duâ etmeyi yani... * BİTMEYEN BORÇ Rabbim! Çok borcum var Sana; Ezelden ebede hattâ... Ödeyemem ki... Halimi arz etmeyi beceremiyorum. Borçlarımı, günahlarımı çiz lütfen; Beni çizme! Senin sonsuz cömert olduğunu; Kesinkes biliyorum. Toprağa bir çekirdek atıyorum; Sen neler veriyorsun! Daha bu sabah okudum; Nağbüdü’deki nun sırrınca... Her şeyi Sen’den istiyorum; Halimi, dilimi bilensin. * DUÂ FOTOĞRLARI Çok sevdiğimiz birini gördüğümüzde... Utandığımızda... Ellerimizi yüzümüze kapatırız. Duâlarda olduğu gibi... Şimdi... ...anladım! * SORU Ellerim... Ne zaman terk eder beni; Duâları terk edince mi! * HASBÜNALLAH Allah’ım! Zihinlerimiz hiç böyle savrulmamıştı. Hiç böyle lâl olmamıştı bakışlarımız. Hiç böyle vurdumduymaz değildik. Yanlışa yanlış... Doğruya doğru demeyi unuttuk. Lütfunla hatırlat bize; Biz böyle değildik. Zalimler mazlumların tepesinde... Ya Cebbar... Ya Kahhar... Hadsizlere haddini bildir. Durmadan çağlar ihtiyaçlarım. Dertlerim ağladıkça ağlar. Ey sonsuz tesellîm... Sen varsın ooh; beni anlarsın. * BİR ÇOCUK DUÂSI Korkular salıp durmayın öyle! Çocuğum; küçücük kalbim var. Şu bombaları susturun şöyle! Gizli kapaklı işleri bırakın. Ekmek aş isterim; katkısız, temiz... Parklar, bahçeler yetmez; Ormanlarımı yakıp kesmeyin. Gökyüzünü, yeryüzünü kirletmeyin. Renkli uçurtmalar yapın bana! Öyle çıtalardan değil; kamıştan... Martılarla, bulutlarla yarışan... Gökyüzüyle barışan bakışlarınız nerde? Çocuğum ve hep çocuk kalacağım! Maşallah sizler çok büyümüşsünüz. Ne çok şey biliyorsunuz; paralar, pullar, diplomalar... Unuttuğunuz bir tek yaşamak... Artık çok şeyi çocuklar biliyor; Açık açık konuşalım her şeyi. Çocuklar ortaya koyar ya paralarını; Saklamak, mızıkçılık yok; haydi! Masalları kıskandırırız aah; sevsek! Heybemizden sükûnetli kelimeler devşirsek... Bu gökyüzü bize yeter; hırslarımıza paydos... Ver elini, gözlerime bak; yaşamak çok sıcak... * ELLERİMİN FOTOĞRAFI Açıl ellerim açıl... Duâ... Açar bütün kapıları... Naçar kapıları... Ellerim... Uyusa duâda... Uyansa duâda... Ufacık avuçlarımı açıp... Sonsuzluk istiyorum. Ellerim... Terk etme beni; Açıl, açıl, açıl... Âcizliğim her dem yeni... Her dem bir duâ âcizliğimiz... Her dem bir duâ fakirliğimiz... Çamuru çiçek yapamıyorsak... Çiçekleri güldürene aç ellerini! * Vakitlerden duâ... hep fakiriz ya... ve... duâ zamanı... (her ân...)

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