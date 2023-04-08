"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Hayata dönüş denemeleri

Ali HAKKOYMAZ
08 Nisan 2023, Cumartesi
HİKÂYENİN KAHRAMANI:

Tık tık saatlerin, hayatın bu tatlı telâşesinde... İşinde gücündesin ya... Nefeslerini duyabiliyorsan... Gülümsüyorsan bir papatyaya... Mevsim sinmiş-se gözlerine... Hırslarını gemlemişsen... Pencerene gelen kuşlara, hoş geldiniz, demiş, ikramlarda da bulunmuşsan… Çiçeklerin konuşmalarını duyuyorsan... Yaşadığının farkındaysan kısaca… Ne kısacası; uzun ve güzel, renkli bir hikâyenin kahramanısın. Rolünü iyi oynuyorsun.

*

OKUMAK:

Bi’ kelebeğin keyfine takıl. Hayatın tozlarını nasıl da çırptığını gör. Kendini yaz; bembeyaz, renkli sayfalara. Düşünsene; haberler olmasa... yaşamanın tadına doyamazsın.

*

RAPOR:

Biter ömür/ler damlaya damlaya. Ağlaya güle biter. Hesaplarını, kelimelerini, adımlarını... Neyin var neyin yok... getir.

*

GELECEK YAKINLIĞI:

Uyanmak ki... ebedî sabah olmuş. Bitmiş dünyanın bitmez işleri. Şimdi... ister uyu ister uyan... Az kaldı.

*

CİMRİ ÇAĞ:

Çok cimri bir çağa düştük. Kendi malını kendinden saklayan ve biriktirdikçe biriktiren... Hiçbir şey senin değil zaten. Her şeyi O Varis’e bırakıp gideceksin. Telâşlarını bi’ gözden, gönülden geçir. Nefes nefese bir hayatın tadı nerde!

*

GEÇİP GİDERKEN:

Gözlerin var ya... aynalarda... Emellerin var ya uzayıp giden... Ufuklara bakışın var ya... Hüzünlerin, ümitlerin var ya... Gecelerin, gündüzlerin... Ellerin var ya... farkında olmadığın... Sığındığın uykuların...

Çiçeklenişi var ya gözlerinin baharda... Her nefes dört mevsimi yaşayışın… Adımların var; her adımın yeni bir dünya...

*

YANILGI:

Gözümüz ille de bi’ okul okumakta…Parada, pulda, çulda… Son model eşyalarda, apartmanda... Bir de burası fâni dünya...

*

UNUTKANLIK:

Gökyüzü, bulutlar, ay, güneş, yıldızlar... tefekkürümüzün çok uzağında... Kuşlar kendi hallerinde... Bahar gelmiş neyimize...

Ölümler... başkasının öldüğü...

*

İŞGAL:

Dünya istila etti bizi. Rahat peşinde; huzurdan olduk. Kovulduk... bir yerlerden de... kimden, neden, nereden?

*

DÜNYA HAPİSHANESİ:

Birileri senin adına yaşıyorsa sen yoksun ki orta yerde! Ödevlerimiz birikip duruyor. Doğruları söylemez, hürriyetten korkarsan gün gelir bütün bir dünya hapishane olur.

*

YAŞAMAK SENARYOSU 

Ne oldu böyle?

Tatsız tuzsuz bir dünya...

Neye dokunsam sanal…

 

Yakınlık, dostluk... rüya...

Hayal meyal bir âlem...

Gelmeler, gitmeler... güya...

 

Göz göze gelmek mi...

Ağlamak, gülmek mi...

Susmak mı, söylemek mi...

 

Hayret... ağaçlar çiçekte...

Bahçemdeki horoz ötüyor.

Yok, yok; yaşamak güzel...

 

Uzaklaş o adamlardan.

Cimrisinden, hasedinden...

Her nefes yeni bir hikâye...

 

Meselâ bir şiir ezberle.

Meselâ tebessümü unutma.

Meselâ kalpsizlerle yürüme.

 

Bembeyaz örtülü bir masa...

Peynir, zeytin, tavşankanı çay...

Simit, martılar, dostlar...

 

Paylaşılamayan bir dünya mı var!

Aynı filmlerden yoruldum, bıktım.

Boşuna değil gökyüzüne bakışım.

Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye, koyu bir karanlıktan geçiyor

    Ramazan ayında su dengesi ihmal edilmemeli

    Aile Hekimleri: Tükeniyoruz

    Arsene Wenger'den depremzedeler için yardım çağrısı

    'Afrikalıların yüzde 48'i sağlık hizmetlerine erişemiyor'

    Kanada'da buz fırtınası alarmı! 2 kişi öldü, 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

    Taylandlılar depremzedeler için 1 milyon dolar topladı - "İslam'ın buyurduğu gibi iyiliği tüm dünyaya yaymalıyız"

    130 bin Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı

    İsrail, İngiltere'de de protesto edildi - 'Filistinliler haklarını elde edene kadar devam etmeliyiz'

    Müslüman polislerden iftar yemeği

    Oruç İslam’ın gerçek yüzünü gösteriyor

    Suriyeli yetimler iftarda buluştu

    UNIFIL: İsrail ve Lübnan sınırındaki durum çok tehlikeli

    Fransa yeniden sokakta - 111 kişi gözaltına alındı

    Elektrikli satışları 4 kattan fazla arttı

    "Akıllı cihazlarda gizlilik tercihlerinizi belirleyin"

    3 bin 500 metruk bina tehlike arz ediyor

    Bingöl merkezde 4,5 büyüklüğünde deprem

    Millet İttifakı, İsrail’in Gazze saldırısını kınadı

    'Amerika, Afganistan'da sonu olmayan bir savaşa saplanmıştı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İBB’nin “Birlik Sofrası”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ramazan ayında su dengesi ihmal edilmemeli
    Ali FERŞADOĞLU

    Öyle diyenlere bunları söylüyorum
    Sebahattin YAŞAR

    Bu gençler ‘başka gençler!’
    Mehmet ÇETİN

    Terzi Mehmet Ağabeye dualar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet Cemil Çökren

    Gündüzü oruçla, geceyi de ibadetle geçir
    Ali HAKKOYMAZ

    Hayata dönüş denemeleri
    H. Muharrem OKUR

    ‘Eserler imdadıma yetişti’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.