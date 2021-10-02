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2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kitapsızlık Cehennemi

Ali HAKKOYMAZ
02 Ekim 2021, Cumartesi
Okumayınca düşünemiyoruz. Düşünerek yaşamayınca yaşadıklarımız bizi dehşete düşürüyor.

***

Her yanlış kendine bir Bağdat bulur. Bu göz boyayan, baş döndüren, gökyüzünü örten, rüzgârları kesip hastalıkların davetçisi binaların hepsini sat; bir Yunus etmiyor. 

***

Kiminle hangi ince ya da “sıradan” bir meseleyi konuşacaksın! Kelimesiz birisiyle yemek yiyemez, çay içemez, gökyüzüne bakamazsın. 

***

Öğretmeni, öğrencisi kitap okumayan bir ülkenin hayalleri olmaz ki yarın anlatılacak hayatı olsun!

***

İstediğiniz kadar okul yapın; harfleri birbirine tutturmaktan, iki ikiyi dörtlemekten, üniversite bitirip işsiz kalmaktan öte gidemezsiniz! Çünkü ne içine/niçine, ne asıla/nasıla/aslı ne-ye kapalısınız. Çünkü “ufuk” kelimesiye ufaktan bir akrabalığınız yok! 

***

Sonsuza yürüyen insanı et kemik sanıyorsunuz! Yanıyorsunuz, yakıyorsunuz, yanılıyorsunuz! Niyetinizi bir bilsek ve bilsek ki kimsiniz(!)

***

Şöyle göz göze gelsek; kinsiz, kansız, karşılıksız konuşsak da... ah ki kelimelerimiz, aynalarımız paramparça...

***

Eve geldim. Bir kitabın başına çökmüşüm ki... unutmuşum açlığımı! Okumanın keyfi anlatılır gibi değil. Bize bu lâzım...

***

Eksiğimiz noksanımız ne mi: “Kitaba uzağız.”

***

Gelin; “Kitap Süreci” başlatalım. Bu beton, asfalt yığınlarından çıkalım. Olsa bi’ şeyler olurdu; olmadı, olmayacak, olmuyor, olmaz.

***

Ateşin yüksek olduğu, benizlerin solduğu yerlere tırlarla kitap götürelim. Taş taşımaktan kollarımız, yollarımız yoruldu. 

***

Atalar: “Kanı, kanla yumazlar!” “Ateşe körükle gidilmez!” der de duymak da kültür istiyor.

***

İşleri, kitapsız çözmeye çalışmak; cehaletin katmerlisi, körlüğün kardeşi...

***

OKUL KAÇKINI ÇOCUK

Uzun bir yola çıksam...

Günlerin doğup battığını görsem...

Haberleri dinlemesem...

Şehirlerin uzağından geçsem...

Adım başı aşk hikâyeleri dinlesem...

Göz değmemiş semalar görsem...

Pınar başlarında suların;

Gölgelerde kuşların türküsünü dinlesem.

Yunus’la yola çıksak...

“Dağlar ile taşlar ile...”

***

Aradığını bulmuş Yunus; okul da okumamış!

Ne ki kapansa; Yunus’un okuduğunu okuyamayan okullar...

Dünyayı kire pasa boyayan ne varsalar...

***

Tarihimizi, “yabancılara” soralım olmazsa! Biz biraz hatta çokça uzak/tan baktık kendimize; niye? Kurcalamak gerekiyor tarihin sayfalarını. Dün, bugüne; bugün yarına lâzım ve ayna. Mutlaka bir çaresi var, şu bizi can evinden vuran sıkıntıların! Çare başı da okumaya başlamak... Okumayı çoğaltmak... 

***

KİTAPLARA SARIL; GEÇER

Dalınca gidiyorsun kitaplara;

Dönmüyorsun bir daha...

Sayfalar arasında toz duman....

Kelimeler harmanında...

Arasında kuru gül yaprakları...

Kıvrılmış sayfalar yarım hayatlar gibi...

Notlar, altı çizili satırlar...

Oracıkta çıkıp gelmiş; orda kalmış şiirler...

Sararmış yapraklar...

...ve çokça geçmiş zaman...

Aaah okuyunca bir yolculuk başlıyor ki...

Okumadan anlaşılmayan...

Dertler mi dedin; beterin beteri...

Oku geçer, oku geçer, oku geçer.

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  • Okur

    2.10.2021 15:55:27

    Uzun bir yola çıksam...Günlerin doğup battığını görsem.. Göz değmemiş semalar görsem...Gölgelerde kuşların türküsünü dinlesem. Sarılsam kitaplara… Okusam, okusam ve geçse..

Risale-i Nur Külliyatı

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