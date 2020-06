Her insanın yaşana gelen bir hâli, kayda değer ahvali var.

Hani, hayat serüveni yüklü olan kimseler “Hayatım roman” derler ya, işte öyle bir şey.

Kimler nasıl anlar zihne gelen dünlerin mesel’ini, bilemeyiz; ama arz ettiğimiz bu mes’ele, bir hayat merhalesi.

Bir cihette, hayat buluş evresi…

Nasıl ki film çekimi esnasında, her sahne ya da her bölüme ait ayrıntı, kameraya “Klaket” tutarak işaretlenir yani, görsel bir not düşülür; aynen onun gibi, bizim de, hayatımızın belli bir kesimini nazara verdiğimiz manzum çalışmamızda yer alan her bir kıt’a, Klaket’le işaretli gibidir.

Biz de, bu nâçiz çalışmamızı sizlerle paylaşmak istedik şükran-ı nimet olarak, duânızı umarak.

Sürçülisan etti isek, affola.

***

BOYANDIM

Benden razı olmasını isterim de, Mevlâ’nın

Bense, benden müştekiyim; mücrimiyim dünyanın

Üst üstüne koyduğumda dağlar olur kusurum

Hasen olan yanlarımsa; bir damlası, deryanın

Nûr-u Kur’ân imdadıma gelmeseydi sönerdim

Ruha gılâf şu bedeni, dar yerlere gömerdim

Olmasaydı iman, eğer, elden düşme mal gibi

O günlerin fiyatıyla, haraç mezat giderdim

Rahîm olan Yüce Rabbim, kalbime koydu iman

Mücehhezse iman ile “sultan” sayılır, insan

Hakikati, Nur-u Kur’ân, demâdem ders vererek

Benim gibi bir nâkısın, etti derdine derman

Eğri gelen, ilelebet, eğri gider değil ya

Dileyince, Yaradan’ım; mektep olur şu dünya

Nebatata, odun iken, hayat veren Allah’ım

Bu garîbi, yüzükoyun bırakacak değil ya

İşte, bir gün, bir sabahın namazıyla uyandım

Nur-u Kur’ân sıbgasıyla alelekser boyandım

Bakıp, fakat görmediğim, güzelliği görerek

Dâreyn olan, saâdetli, bir dâvâya dayandım

O dâvâ ki, cihanşümûl; küfre karşı bir kale

Sığınana tahassüngâh, zulümatta, meş’ale

Tâ Ali’den işaret var; bugünlere o günden

Peygamber’den icâzetli, beşâretli, Risale

Risaleler, müştak ruha, bir yol bulup girerler

Tanıyanlar, bu cevheri, başka nâsa dilerler

Ben de bir gün, bir tâlibin, duâsında yer alıp

Bağistâna döndü gönlüm; bâdehu açtı güller.

A. R. A.