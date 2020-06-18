Her insanın yaşana gelen bir hâli, kayda değer ahvali var.
Hani, hayat serüveni yüklü olan kimseler “Hayatım roman” derler ya, işte öyle bir şey.
Kimler nasıl anlar zihne gelen dünlerin mesel’ini, bilemeyiz; ama arz ettiğimiz bu mes’ele, bir hayat merhalesi.
Bir cihette, hayat buluş evresi…
Nasıl ki film çekimi esnasında, her sahne ya da her bölüme ait ayrıntı, kameraya “Klaket” tutarak işaretlenir yani, görsel bir not düşülür; aynen onun gibi, bizim de, hayatımızın belli bir kesimini nazara verdiğimiz manzum çalışmamızda yer alan her bir kıt’a, Klaket’le işaretli gibidir.
Biz de, bu nâçiz çalışmamızı sizlerle paylaşmak istedik şükran-ı nimet olarak, duânızı umarak.
Sürçülisan etti isek, affola.
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BOYANDIM
Benden razı olmasını isterim de, Mevlâ’nın
Bense, benden müştekiyim; mücrimiyim dünyanın
Üst üstüne koyduğumda dağlar olur kusurum
Hasen olan yanlarımsa; bir damlası, deryanın
Nûr-u Kur’ân imdadıma gelmeseydi sönerdim
Ruha gılâf şu bedeni, dar yerlere gömerdim
Olmasaydı iman, eğer, elden düşme mal gibi
O günlerin fiyatıyla, haraç mezat giderdim
Rahîm olan Yüce Rabbim, kalbime koydu iman
Mücehhezse iman ile “sultan” sayılır, insan
Hakikati, Nur-u Kur’ân, demâdem ders vererek
Benim gibi bir nâkısın, etti derdine derman
Eğri gelen, ilelebet, eğri gider değil ya
Dileyince, Yaradan’ım; mektep olur şu dünya
Nebatata, odun iken, hayat veren Allah’ım
Bu garîbi, yüzükoyun bırakacak değil ya
İşte, bir gün, bir sabahın namazıyla uyandım
Nur-u Kur’ân sıbgasıyla alelekser boyandım
Bakıp, fakat görmediğim, güzelliği görerek
Dâreyn olan, saâdetli, bir dâvâya dayandım
O dâvâ ki, cihanşümûl; küfre karşı bir kale
Sığınana tahassüngâh, zulümatta, meş’ale
Tâ Ali’den işaret var; bugünlere o günden
Peygamber’den icâzetli, beşâretli, Risale
Risaleler, müştak ruha, bir yol bulup girerler
Tanıyanlar, bu cevheri, başka nâsa dilerler
Ben de bir gün, bir tâlibin, duâsında yer alıp
Bağistâna döndü gönlüm; bâdehu açtı güller.
A. R. A.