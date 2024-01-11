"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Bilmek

Ali Rıza AYDIN
11 Ocak 2024, Perşembe
Cenab-ı Hakkın ihsan ettiği büyük bir nimettir, bilmek. Nimete erişmek ise ancak, insanın emeği, çalışması; esbaba teşebbüs etmesiyle mümkün olur.

Zira imanı bile, “Cenab-ı Hak, kulunun kalbine, o kul cüz’i iradesini sarfettikten sonra koyuyor.”1

Yani, bizden ne istendiğini ve bizim, ne istediğimizi bilmemiz gerekir.

Bu itibarla bilgisizlik, yani cehalet Müslüman’a yakışır bir şey değil.

Bilmenin, bilgi sahibi olmanın; öğrenmenin zamanı, zemini, makamı, mekânı; yaşı, başı olmuyor. Yeter ki bilmek, öğrenmek maksadıyla, solungaçları açık tutalım.

Bugün birçok materyal; -özel tüzel- birçok kurum-kuruluş öğretmeye hazır hâlde duruyor. Kitaplar, dergiler, CD’ler; eğitim maksatlı filmler hizmete hazır.

Bunlara ilgi göstermemek, akıl kârı değildir.

Bilmeyene, eğitim göremeyene; okuryazarlığı olmayan kimseye “cahil” denir.

Âyet-i Kerime’de: “İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir”2 buyruluyor.

Bu hâldeki adamı, Kur’an bile yeriyor.

Yüz çevrilmiş insanın hâlini bir düşün…

Demek ki cehâlet yenilecek, doğrular bilinecek!

Allah (cc), “Oku!”3 emrediyor.

Bu durumda, her birimiz, kendimizden ilel-ebed mes’ulüz. Çünkü doğruları idrak için, bilmek; bilmek için de, okumak gerekir.

Ebu’d-Derya’nın (ra) rivayet ettiği bir hadis-i şeriflerinde, Peygamberimiz (asm); “Ey Uveymir! Kıyâmet günü sana ‘Âlim miydin, cahil miydin’ diye sorulduğunda hâlin ne olacak? Eğer ‘Âlimdim’ dersen sana, ‘Bildiğinle ne amel yaptın?’ diye sorulacak. ‘Cahildim’ dersen ‘Cahil kalmana mazeretin neydi? Neden ilim öğrenmedin?’ diye sorulacak”4 buyurmaktadır.

“Cehl” ile “cehâlet” lügatta birbirine benzer mana. Yalnız, arasındaki fark: Cehl, kişinin inanç söz ve davranışıyla ilgili bilgisizliği; “cahâlet” ise, dışta kalan durumlar. Meselâ:

Bir kimsenin, namaz kılarken konuşmanın namazı bozacağını bilmemesi, cehl; satın aldığı eşyanın ne işe yaradığını bilinmemesi ise, cehâlettir.

Cehâleti toplum hayatının marazı olarak gören Bediüzzaman, bu husustaki, “Bizim düşmanımız cehâlet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz”5 yorumuyla, bunların, toplumumuzdan mutlaka uzaklaştırılması gerektiğini ifade ediyor.

Öyle ya!

Gerek dünya, gerek ukbâ; “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”6

Sınaî, ticarî her türlü iktisâdî kalkınmanın yolu bilgiden, ilgiden, iradeden geçiyor. Aksi hâlde, yokluk mertliği bozuyor.

Zayıf düşen topluma akbabalar çullanıyor; eziyor, üzüyor; nân’e muhtaç ediyor.

Müslüman’ın bugünü, dünden farklı olmalı;

İlim, bilim, irfanla genç dimağlar dolmalı.                                               

Dipnotlar:

1- Said Nursî, İşârâtü’l-İ’câz, 44.

2- A’râf Suresi, 199.

3- Alak Suresi, 1.

4- Camiü’s-Sağîr, 4: 1353 (İbni Asakir).

5- Said Nursî, Divan-ı Harb-i Örfî, 19.

6- Zümer Suresi, 9.

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de bulaşıcı hastalık tehlikesi

    1 yılda 111 bin esnaf kepenk indirdi

    Ekonomide güven adaletle sağlanır

    TÜİK: İşsizlik arttı

    Dış ticaret 106 milyar dolar açık verdi

    Baskıları dayanışma ile aşacağız

    Afetlerde 74 bin kişi öldü

    İsrail’de dava telaşı

    Netanyahu devrilmekten korkuyor

    Gazeteciler mesleği bırakıyor

    Sanayi üretimi beş aydır geriliyor

    Japonya'daki depremlerde ölü sayısı 203'e yükseldi

    'Güney Afrika İsrail'e açtığı soykırım davasını kazanacak' - 'Ciddi sonuçları olacak'

    2023 yılı İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik ''soykırım yılı'' oldu

    Gazze'deki iletişim ağı yok edildi

    'Görüşme gergin geçti'

    ABD'de yoğun kar yağışı ve su baskınları alarmı!

    Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

    İsrail, Gazze’de 69 bin konutu tamamen yıktı

    Ekvador'da OHAL ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu Meclisle nereye kadar?
    Süleyman KÖSMENE

    Bakiye bir çağrı: Regaib Gecesi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Müslümanlara bir sorum var!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dalkavuk üretim tesisleri
    Faruk ÇAKIR

    İslam dünyası imtihanı kaybetti!
    Osman ZENGİN

    Üçü bir arada…
    Mikail YAPRAK

    Manevîyat mevsiminin manevî nevruzu
    Rüstem GARZANLI

    Hüsn-ü zann ile Sû-i zann
    Hasan Doğan

    Bediüzzaman’ın hizmette şefkat metodu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.