"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Ecdâdı anlamak

Ali Rıza AYDIN
20 Ocak 2022, Perşembe
Ecdâd (tekili: cedd), babalar, büyük babalar, dedeler; atalar. Yani, önceden gelen aynı soyun büyüğü.

Bilmemekle, bilineni ketm etmek; gerçekleri gizlemek birbirinin tam tersi. 

Büyükleri bilmek, geçmişine değer vermek, ecdadına sahip çıkmak, kendini bilmek; esasen, kimliğine değer vermek demektir. 

Çünkü biz, duvar kovuğundan çıkmadık; gökten zembille de inmedik.  

Bugünlere gelmemize basamak bir dünümüz var; düne dair, iz bırakmış günümüz var. 

Ecdadın, nakış nakış dokuduğu, tarih olmuş mâzi var! 

Hâl böyle olunca: Merhum Mehmet Âkif’in, “Sahipsiz memleketin batması haktır; / Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır” beytinde de ifade edildiği gibi, üzerinde yaşadığımız bu vatana; bu vatan topraklarında yaşayanlara aidiyetin, sahibiyetin önemini idrak etmek, bir cihette, bu milletin fertlerine bir borçtur. 

Elbette ki, kendini, bu milletten görenlere…  

Bu cümleden olarak, Osmanlıyı, yani ecdâdı anlamak; onların mirasına sahip olmak hem bir vefâ, hem bir bekâ umdesi. 

Zira onlardan bu günlere tevarüs eden tecrübeler, gelenekler, âdetler bizlere bir mihmandar. Diğer bir ifade edişle, onlar yolumuza yön, istikbalimize istikamet veren kilometre taşları. Ve dahi bayrağımızın îlâsı, dinimizin ihyâsı için fedâ-yı can değerlerimiz, değerlilerimizdir onlar. 

Onlara ahfâd olmak, onların yolunda olmakla olur. 

Ey nesl-i hazır! 

Öyle ise, sen de ol!  

Bir atasözümüzde, “Asıl azmaz, bal kokmaz; kokarsa, tereyağı kokar. Onun da aslı, ayrandır” denmektedir. 

Ne olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini bilen bir insan, kolay kolay ecdadına hor bakmaz. Çünkü bilir ki, İslâm’ın temel gayesi, insanların dünya ve ahiret saadetini temin etmektir. Cenab-ı Hakk’ın yeryüzündeki halifesi olan insan, insana saygının, hürmetin dinî bir vecibe, ahlâkî bir değer olduğunu bilir. 

Rabbimizin insana bahşettiği beşerî meziyetlerden önde geleni saygı ve merhamet değil mi? İnsan ancak bu ulvî duygular ile mutlu olabilir, huzur duyabilir. 

Büyüklere saygı, bir eğitim ve kültür işidir. 

Âdemoğlu, ne ektiyse onu biçer. 

Yani, ecdadına saygı duyan, bahçesini, helâl suyla sulayan; bu güzel duygularla mücehhez, ahlâk sahibi nesiller hasat eder; aksi hâlde, zarar eder.  

Bu, ister toplum ölçeğinde, ister tarih sayfasında olsun, akıbeti böyledir. 

Velhâsıl: 

O günküler cefâ çekmiş; bize ise, vefâ düşer. 

Sahip olmak, sahipsiz kalmamak adına… 

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KHK'lar çocukları da mağdur ediyor

    Cemaatlerle ve yurtlarıyla uğraşmayın

    Sosyal medyadan hakaret cezasız kalmadı

    DSÖ, Acil Durum Komitesinde alınan kararları açıkladı

    Depreme hazırlıklı değiliz

    Ciddi su krizi bizi bekliyor

    Yerel gazeteler de zorda

    Akşener: Bizdeki enflasyon Avrupa’dakinin toplamı

    Lider puan kaybetti

    Kimyasal kirlilik alarm veriyor

    MB Kanunu'nda değişiklik yasalaştı

    İsrail'den 'vahşice' bir zorbalık daha: Gece yarısından sonra yıktılar!

    Gazze’de su krizi derinleşiyor

    Fukara çarşısında bile fiyatlar uçtu

    Son 24 saatte 72 bin 615 vaka ve 176 ölüm gözlemlendi

    Et ve süt daha da pahalanacak

    Liderleri bekliyoruz

    Ezana izin, din hürriyetinin gereği

    Yaraları sarma vakti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    KHK'lar çocukları da mağdur ediyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KYK yurtlarından cemaatlere
    Genel

    Cemaatlerle ve yurtlarıyla uğraşmayın
    Genel

    Sosyal medyadan hakaret cezasız kalmadı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu intiharların sorumlusu kim?
    Süleyman KÖSMENE

    Rüyada veya uykuda iman gider mi?
    Mikail YAPRAK

    İttihad, Yeni Asya ve Hekimoğlu İsmail
    Risale-i Nur'dan

    İmansızlık azap içinde azaptır
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hutbe-i Şamiye’nin irâd târîhi ve mahiyeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.