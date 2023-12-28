"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Gazze, gazele döndü

Ali Rıza AYDIN
28 Aralık 2023, Perşembe
Gazel, sonbaharda dökülen, hayat emaresi sona erip dalından düşen ve rüzgârın önünde savrulan kuru ağaç yaprağı demektir.

Şu an Gazze de, gazel gibi değil mi?

Alçakların dehşet rüzgârı önünde çoluk çocuk, kadın kız, yaşlı genç nice canlar savrulmuyor mu?

Pusulasız gemi gibi belirsiz bir yöne sürüklenip, sürünmüyorlar mı?

Ne han kaldı ne hamam, ne de kalanların başlarını sokacağı bir mekân!

Çığlık çığlığa, insanlar.

Semâvâta ulaştırmaya çalışırcasına; “İnsanlar nerede, Müslümanlar nerede?” Nidalarıyla yalnızlıklarını haykırıyorlar. Onlar feryad-ı figân içinde çırpınırken, hainler, zalimler el ovuşturuyor; menfaatin peşi sıra koşuyor.

Maalesef, bütün dünya, bir hesabın peşinde!

İbrahim Özdabak’ın karikatüründe ifade edildiği üzere; oturup, üç boyutlu film izler gibi yaşanan mezalimi seyrediyor, ahlâk yoksunları.

Allah’tan korkun, Allah’tan!

“Alma mazlumun âhını, çıkar aheste.”

Medyada Gazze’nin hâlini anlatan kareleri gördükçe içimiz sızlıyor, yanıyor, kanıyor; ama elimizden bir şey gelmiyor.

Atmak tutmak ve hamasî lâflar etmek hiçbir işe yaramıyor.

Bu davranış biçimi “gazel okumak”, yani kandırmak; kandırmak değilse bile, insanları avutmak makamında, cilalanmış boş lâflar!

Mazlumlar, bizi ciddiye alıyor ve hâlâ bizden ümitli.

Elimizden bir şey gelmiyorsa, dilimizden de mi gelmez?

Gazze’den bir mücahit, bize şöyle sesleniyor:

“Zaferin kısa zamanda gerçekleşeceğine inanıyoruz.

“Sizden isteğimiz, bize dua edin. Çoluk çocuğunuzla toplanıp bize toplu dua edin. Secdelerinizde bize dua edin Sadaka verin, bize dua edin.

“Gazze’nin her tarafı enkaz yığını hâline geldi.

“Ümmetin içerisinde uykuda olanlar var. Zaferin, ebabil kuşlarının yardımıyla geleceğine inanıyorlar.

“Ama ebabil kuşları gelse, belki de önce bizi ve sizi taşlayacaklar.

“Allah’ın huzurunda size ‘Gazze’deki Müslümanlar için ne yaptınız’ diye sorulduğunda, en azından bu şeyleri yaptığınızı (dua ettiğinizi) söyleyerek kendi berâatinizi sağlamış olacaksınız.”

Bu talep, kardeşin kardeşinden umdukları, hakları!

Biliyor musunuz?

Çanakkale Savaşının şehitler listesinde, yüzlerce Filistinlinin adı var; yani, o toprakta kanı var.

Peki, onların bu tufanında, bu dehşet gününde, biz işin neresindeyiz? Hangi dertlerine derman, olabildik acaba?

Zor günlerinde Filistin’e, Gazze’ye gemiler dolusu teçhizat ve lojistik malzeme gönderemiyoruz; bari el açarak gönül dolusu dua edelim; Rabbimizden, onlara nusret dileyelim.

Gazze, gazel oldu; taş üstünde taş, gözlerinde yaş kalmadı.

Alçaklarla alçalmak, bize yaraşır değil. Zalimlerle fink atmak, bizi eder, müzmahil.

Bunu da böyle bilelim!

FİLİSTİN

Ana bacı, çoluk çocuk, perişan

Bu sahneyi seyre daldı tüm cihan

Yıllar var ki, gözyaşları dinmedi

Alçaklara, yüksek gazap, inmedi

Filistin’de, şu günlerde, her yer nâr

Zâlim devlet, mezalimi bildi, kâr

Zerre kadar faydası yok, dünyanın

Bekliyorlar, nusretini, Mevlâ’nın

Kadim dostlar, Filistin’ne, sözde yâr

Mazlumların arkasında, Allah var. A.R.A.

Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail organ hırsızlığı da yapıyor

    Akademik özgürlükte Kuzey Kore ligindeyiz

    Sudan’daki iç savaş 9. ayına girdi: 14 milyon çocuk acil insanî yardım bekliyor

    "Gerçekte kim Nazi gibi davranıyor?"

    Asgari ücret 17 bin 2 lira olarak açıklandı, 700 lirası asgari ücret desteği - TÜRK-İŞ: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda 2 kere olsun

    Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönü ulaşıma kapandı

    Ortalama kira asgari ücretin 1.5 katı

    İktidar tarafındaysanız suç yok!

    Yemek artıklarından 600 kilogram kedi ve köpek maması üretildi

    ABD, Güney Kore'ye 20 adet F-35A savaş uçağı satacak

    İddialar doğru mu?

    Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD'den açıklama

    Alıkonulan 80 Filistinlinin cenazesi İsrail'den teslim alındı

    ABD, Apple'ın en yeni akıllı saatlerinin satışını yasakladı

    Malatya - Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

    'Asgari ücreti bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz'

    Gazze'de insani felaket kötüleşiyor

    Ateşli çocuğu okula göndermeyin

    Hastalar kovid mi grip mi belli olmuyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim Günaydın

    Peygamberimiz (asm) şu 30 belâdan Allah’a sığınırdı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Pençe-Kilit soruları
    Mikail YAPRAK

    Burnundan kıl aldırmayanların başı çok ağrır!
    Cevher İLHAN

    Dini suiistimal tuzağı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Atâ, kaza kanununu; kaza da kaderi bozar” ne demektir?
    Süleyman KÖSMENE

    Allah bizi rızasına almak istiyorsa...
    Risale-i Nur'dan

    Bâkî-i Hakikî’nin yolunda bir saniye, bir senedir
    Ali Rıza AYDIN

    Gazze, gazele döndü
    Faruk ÇAKIR

    Mümkün olan her şeyi yaptık mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yardımlaşma ile cebelleşme arasında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.