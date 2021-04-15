Hak denildiği zaman, ilk önce, “Varlığı gerçek olan; yokluk ve değişme kabul etmeksizin sâbit duran; her şey değişir ve yok olurken bâkî kalan” manasında Allah’ın (cc) Esmâü’l-Hüsnâ’sından biri olar “Hakk” akla gelir.

Çünkü “Gerçekten ancak Allah hak’tır.” 1

Hak kelimesinin beşerî münasebetler cihetindeki manası ise adaletin, dinin, törenin veya insaniyetin gerektirdiği şey veya kişiye tanıdığı imkân, fırsat; gerçek doğruluk; uygun, lâyık, münasip olma hâli.

Bir işin, emeğin ve hizmetin karşılığı olan haklar, kamu hakkı, kul hakkı, yetim hakkı, komşu hakkı, göz hakkı, hukukî boyutu olan miras hakkından başka; bir Müslüman’ın, diğer Müslüman’da olan hakları ise, din kardeşliğinden doğan ve manevî yönü ağır basan haklardır.

Müslüman, beşerî münasebetlerinde, muamelatında, tutum ve davranışlarında, daima Allah’ın rızasını esas maksat yaparak, “Hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez” 2 demeli ve her hususta, Allah’ın hatırını âli saymalı.

Hz. Ali’nin (ra) rivâyet ettiği bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz (asm), din kardeşliği hakkını nazara vererek şöyle buyurmuşlardır:

“Müslüman’ın Müslüman üzerindeki altı hakkı vardır.

“Karşılaştığında selâm verir,

“Dâvetine icabet eder,

“Aksırdığı zaman ‘elhamdülillah’ derse ‘yerhamükallah’ der,

“Hastalandığında ziyaretini yapar,

“Öldüğünde cenazesinin ardından yürür,

“Kendisi için sevdiğini o kardeşi için de sever.” 3

Hakk’a vâsıl halk olmak, Hakk’ın yoluyla olur. Elbette ki bu güzellik, Veren Zât’a, gönül vermekle olur.

Yani, Yunus vârî…

“Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayrân olur,

“Bir dem gelir şâdân olur, bir dem gelir giryân olur.” 4

Dostlarım!

Bugün, orucunun üçüncüsüyle şerefyâb olduğumuz Ramazan-ı Şerifinizi tebrik eder, bu mübarek ayda rahmete, berekete ve mağfirete mazhar olmanızı Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.

Dipnotlar:

1- Hac Sûresi, 6. 2- Said Nursî, Divan-ı Harb-i Örfi, 43. 3- İbn Mâce, Cenaiz, 43. 4- Yunus Emre Gülbeste, Kültür Bakanlığı Yayınları.