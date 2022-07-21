"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Hayırdaki hayır

Ali Rıza AYDIN
21 Temmuz 2022, Perşembe
“Hayır” kelimesi dilimizde sıkça karşımıza çıkan Arapça kökenli sözcüklerden biridir.

Dinî ıstılahta ise hayır, Allah rızası için ve karşılık beklemeden yapılan iş, yardım; iyilik, sevap manasına geldiği gibi, “hayır”; “Yok, öyle değil, olmaz, istemem” manalarında tasdik etmemeyi bildiren ve kullanıldığı cümlelerde ret manasını pekiştiren “evet”in, “olur”un, karşıtı bir söz. 

Hayır işlemek, hayır dilemek, hayır dua etmek zaten her mü’minin şiarı. 

Bu, böyle. 

Bizim burada kastettiğiz hayır, red manasına gelen ikinci şık. 

İnsan tasdik makamı değil ki, her şeye, her söze evet ile olur ile cevap versin.  

Hatırın sayılacağı ver var, hatır baskısı altında kalınmayacak ver var.  

İnsan, lüzumunda dik durmasını, “hayır” demesini bilmeli. 

Gelen talebe, beklenilen cevaba “evet” karşılığı vererek -önünde sonunda- sıkıntıya sebep olup, ileride “eyvah” demek yerine, bugün, “hayır” deyip bir yanlışın kapısını kapatmak, “hayırdaki hayır”dır. 

Hatır kırılmasın, gönül incitilmesin düşüncesiyle alttan almak, sessiz kalmak ya da olması gereken tavrı ortaya koyamamak, nedamete yol açacak yanlışlardan biridir. 

Bu, gerek aile içindeki günlük meseleler ya da hayatî kararlarda, gerek iş hayatındaki yönetim inisiyatifinde ve gerekse memleketin başına çorap örecek ve yıllar boyu sürecek bir siyasi tercihte olsun, “hayır” dememenin veyahut diyememenin faturası çok ağır. 

Bırakın başkalarını, devleti devairi, siyaseti, ticareti ve sair şeyleri; canınız ciğeriniz evlâdınızın hatırını kırmamak için ağzınızdan çıkan bir “evet”, yıllar sonra bin nedamet sebebi. 

Yavrumuzun hatırını kırmadık ya! 

Sevdiklerimizin talebini geri çevirmedik ya! 

Yarına dair bir menfaati göz önünde bulundurduk ya! 

Ya, ya, ya… 

“Hayır” diyemedik ya! 

Kayda geçtik-geçmedik ama bunu, birçoğumuz çok defa yaşadık. Ne var ki, tecrübe hanesine not etmedik. 

Sıkıntı burada!  

Telafisi mümkün olmayan sonuçlar, çoğu zaman “hayır” dememenin, yanlışlara yol vermenin meyvesi. 

Fakat, dağlar gibi “keşke”ler, zerre miskal bir yanlışı düzeltmez. 

İşte, bazen bir “hayır”, pek çok hayr’ı doğurur. 

Tabi, bilene ve bu sözcüğü diyebilene…

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yangınlar ranta yaradı

    KKM’de asıl kıyamet sonra kopacak

    Büyük kriz dörtnala

    Kıbrıs Barış Harekatının 48. yılı kutlandı

    Kişi değil, sistem güçlü olmalı

    Yargı kararları niye uygulanmıyor?

    O rapor için İsmail Kahraman da konuştu

    BM: Ukrayna’da 5 bin sivil öldü

    'Hatırlatma dozu yaptırın' çağrısı

    Fenerbahçe tur için avantaj sağladı

    AFAD: Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Biden'dan iklim değişikliği açıklaması

    Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu

    AB'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararları

    İspanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle en az 500 kişi öldü

    AYM’den Demirtaş’a hak ihlali kararı

    AB, üye ülkelerden gaz tüketimlerini azaltmalarını istedi

    Bosna Hersek'teki savaşta öldürülen 16 sivil daha toprağa verildi

    Lavrov'dan "coğrafi hedeflerimiz genişleyecek" açıklaması

    Avrupa yangınların etkisi altında kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kime “lütuf,” kime tuzak?
    Genel

    O rapor için İsmail Kahraman da konuştu
    Süleyman KÖSMENE

    İki şeyi asla unutma!
    Ahmet BATTAL

    Bursları da geri ödetiyoruz
    Genel

    KKM’de asıl kıyamet sonra kopacak
    Ali FERŞADOĞLU

    Tatsız, tuzsuz hayatlar!
    Genel

    Yargı kararları niye uygulanmıyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Bilgi edinme hakkı
    Orhan Ali YILMAZ

    Cuma ve hutbe...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.