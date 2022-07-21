“Hayır” kelimesi dilimizde sıkça karşımıza çıkan Arapça kökenli sözcüklerden biridir.

Dinî ıstılahta ise hayır, Allah rızası için ve karşılık beklemeden yapılan iş, yardım; iyilik, sevap manasına geldiği gibi, “hayır”; “Yok, öyle değil, olmaz, istemem” manalarında tasdik etmemeyi bildiren ve kullanıldığı cümlelerde ret manasını pekiştiren “evet”in, “olur”un, karşıtı bir söz.

Hayır işlemek, hayır dilemek, hayır dua etmek zaten her mü’minin şiarı.

Bu, böyle.

Bizim burada kastettiğiz hayır, red manasına gelen ikinci şık.

İnsan tasdik makamı değil ki, her şeye, her söze evet ile olur ile cevap versin.

Hatırın sayılacağı ver var, hatır baskısı altında kalınmayacak ver var.

İnsan, lüzumunda dik durmasını, “hayır” demesini bilmeli.

Gelen talebe, beklenilen cevaba “evet” karşılığı vererek -önünde sonunda- sıkıntıya sebep olup, ileride “eyvah” demek yerine, bugün, “hayır” deyip bir yanlışın kapısını kapatmak, “hayırdaki hayır”dır.

Hatır kırılmasın, gönül incitilmesin düşüncesiyle alttan almak, sessiz kalmak ya da olması gereken tavrı ortaya koyamamak, nedamete yol açacak yanlışlardan biridir.

Bu, gerek aile içindeki günlük meseleler ya da hayatî kararlarda, gerek iş hayatındaki yönetim inisiyatifinde ve gerekse memleketin başına çorap örecek ve yıllar boyu sürecek bir siyasi tercihte olsun, “hayır” dememenin veyahut diyememenin faturası çok ağır.

Bırakın başkalarını, devleti devairi, siyaseti, ticareti ve sair şeyleri; canınız ciğeriniz evlâdınızın hatırını kırmamak için ağzınızdan çıkan bir “evet”, yıllar sonra bin nedamet sebebi.

Yavrumuzun hatırını kırmadık ya!

Sevdiklerimizin talebini geri çevirmedik ya!

Yarına dair bir menfaati göz önünde bulundurduk ya!

Ya, ya, ya…

“Hayır” diyemedik ya!

Kayda geçtik-geçmedik ama bunu, birçoğumuz çok defa yaşadık. Ne var ki, tecrübe hanesine not etmedik.

Sıkıntı burada!

Telafisi mümkün olmayan sonuçlar, çoğu zaman “hayır” dememenin, yanlışlara yol vermenin meyvesi.

Fakat, dağlar gibi “keşke”ler, zerre miskal bir yanlışı düzeltmez.

İşte, bazen bir “hayır”, pek çok hayr’ı doğurur.

Tabi, bilene ve bu sözcüğü diyebilene…