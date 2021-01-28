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30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Romancının son romanı: “Ecel”

Ali Rıza AYDIN
28 Ocak 2021, Perşembe
Hey koca reis, hey…

Yarım asırdan fazlası okumayla, düşünmeyle, yazmayla geçen ve doğrusuyla yanlışıyla, acısıyla tatlısıyla geride kalan yetmiş altı yıl. 

Hani bir deyim var ya, “Ecel gelmiş cihane, baş ağrısı bahane” diye; aynen öyle oluyor, yolculuğa ilk adım. Çünkü ölmek için, olmak yeter; sair şeyler tecelliye, vesile. 

O da, bu tezgâhtan mamul olan değerlerden biriydi. 

Risale-i Nur mekteb-i irfanında tahsil gördükten sonra, Yeni Asya örsünde dövülerek şekil bulan; ardından da şöhret olan Yavuz Bahadıroğlu, uzun yıllar alanında pik yaptı. 

Renkli ve bereketli hayat yolculuğu süresince hayatı, dinin diyanetin doğrularını anlatan makaleler; doğru tarihi anlatan hikâyeler, biyografiler ve romanlar, onun yorulmayan kaleminin eseri. 

Üstadı, Risale-i Nur’da; “Edipler edeplí olmalı, hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddip olmalı”  diyor ya. İşte, o da, edebiyata edeb; romanlarına da din giydirdi. 

Yazarlık anlayışını ve sanata bakışını şöyle ifade ediyordu, Bahadıroğlu: “Sanat sanat için değil, inanç içindir. Ezelî ve Ebedî Sanatkâr’a yaklaştırabildiği ölçüde başarılı ve görevini yapmış sayılır” tesbitinden sonra, ilâve ediyor; “Sanat için sanat” yapma fantezisi, sanata anarşiyi sokar. Sanat ancak yüksek gayeler ve hedeflere müteveccih olursa, o sanatın sanatkârını da yüceltir.” (Köprü, Kasım 1984, s. 10) 

Türkiye’nin pek çok ilinde, ilçesinde kurulan fuarlarda, sergilerde; kitabın olduğu her yerde, eserleri ilgi gördü. Onu görmek ve kitaplarını imzalatmak isteyen kitapseverler tarafından uzun kuyruklar oluşturuldu, yıllarca. 

Bir hatıra: Yeni Asya Yayınları Ankara Dağıtım Merkezi hizmetiyle meşgul olduğumuz yıllarda, katıldığımız fuara dâvet ettiğimiz Yavuz Bahadıroğlu, standımızda, kitapseverlerin kitaplarını ara vermeden tam beş saat imzalamıştı. Bu, o günün şartlarına göre -hatta bugün bile- düpedüz bir rekordu. 

Yeni Asya standının hemen yanında “Kitab-ı Mukaddes”in; onun da bir yanında ise, “Cumhuriyet Kitap Kulübü”nün standı bulunmaktaydı. Cumhuriyetçiler Yeni Asya standındaki bu ihtişamı, bu ısrarlı ilgiyi görünce, çoğu zaman olduğu gibi bunu hazmedemediler ve bu hal onlara “Vay be; amma da tertiplemişler!” dedirtti. 

Asıl adı Niyazi Birinci olan yazar, “Yavuz Bahadıroğlu” mahlası ile kaleme aldığı tarihî romanlarıyla milyonların kalbinde taht kurdu.

Yeni Asya ve Yeni Nesil gazetelerindeki köşe yazılarında ise Veysel Akpınar ve Şeref Baysal müstear isimlerini kullandı.  “Milletin tarihi milletin ışığı, milletin rotası” diyen Yavuz Bahadıroğlu’nun çıkan her kitabı, her imza töreni ve katıldığı her konferans, “olay” oluyordu âdeta. 

O günler, böyle günlerdi. 

İz bırakan kimseleri ayakta tutan manalar: Birlik, dirlik ve vefâ. 

Aksi halde ne olursa olsun, nerede bulunursa bulunsun rüzgâr diniyor, yelken iniyor. 

21 Ocak 2021 Perşembe… Romancı, son romanın sonuna, son noktayı kondurdu. 

Ve böylece, fanî olan her can gibi, Yavuz Bahadıroğlu’nun da edebiyat serüveni, ebediyet hakikatine tebdil oldu; onun için, dar-ı dünya son buldu. 

Rabbim, rahmetini ihsan edip, mekânını mâmur eyler inşaallah. 

Bilvesile merhumun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine tâziyetlerimizi bildirir, sabr-ı cemîl dileriz.

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  • Neslinur

    28.1.2021 01:05:33

    Muhterem Ali rıza ağabey Niyazi Birinci ağabeyi anma konusunda içerik olarak enfes bir yazı yazmışsınız rabbim sizlerden razı olsın ömrünüzü bereketlendirsin amin

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