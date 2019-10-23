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23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Eşeğin aklı

Asuman Kocaman
23 Ekim 2019, Çarşamba
Hikâye bu ya; bir gün çiftçinin işi biter, akşam çiftliğine dönecekken, bir kuyudan su içmeye karar verir.

Fakat eşeğin ayağı kayınca, kuyuya düşmesin mi?

Adam saatlerce bu eşeği nasıl yukarı çıkaracağını düşünür durur. Ama bulamaz. Zavallı eşek korkudan saatlerce bağırır.

En sonunda çiftçi, hayvanın zaten yaşlı olduğunu ve kuyunun da çoktandır kapanması gerektiğini düşünür ve eşeği kuyudan çıkarmaya değmeyeceğine karar verir.

Bütün komşularını kuyuyu doldurmak için çağırır. Her biri birer kürek alarak kuyuya toprak atmaya başlarlar.

Eşek başına gelenin ne olduğunu fark edince, önce daha beter bağırmaya başlar.

Sonra, herkesin şaşkınlığı altında, birden sesini keser.

Birkaç kürek toprak daha attıktan sonra, çiftçi kuyuya bakar..

Gözlerine inanamaz, eşek, sırtına düşen her kürek toprakla müthiş bir şey yapmakta, silkelenerek toprağı sırtından aşağıya atmaktadır. Bu şekilde de yükselen toprak onun yukarı çıkmasına basamak hazırlamaktadır.

Bir süre sonra, komşular toprak atmaya devam edince, herkesin şaşkınlığı altında eşek, kuyunun kenarından dışarı atlayıp, koşarak uzaklaşır!

E tabi bu hikâyenin bir de kıssadan hissesi var bizler için… Hayat üzerinize hep toprak atacaktır; her türlü zorluklar tabiî ki olacaktır.

İşte bu kuyudan çıkmanın sırrı, bu zorlukların üstesinden gelip bir adım daha yükselebilmektir.

Sıkıntılarımızın her biri bir kürek topraktır. Onlardan kurtulmanın yolu da bir adım atmak... En derin kuyulardan bile yılmayarak, usanmayarak çıkabilmektir.

Sabredin ve sırtınızdaki yükleri atın, inanın bir adım daha yukarı çıkacaksınız.

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