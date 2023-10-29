"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

Aksa Tufanı, İsrail, İslam işbirliği ve Hudeybiye

Aytekin COŞKUN
29 Ekim 2023, Pazar
Tarih; 7 Ekim 2023, İsrail Gazze’de insanlık dramı yaşatmaya, soykırım yapmaya devam ediyor.

Hamas’ın Aksa Tufanı saldırısı ile gerçekleşen bu trajedi inanılmaz bir hal aldı. Gazze halkının durumu içler acısı. İsrail’in bu amansız ve acımasız zalimliği Gazze halkını yok etmeye yönelik. İşgalci İsrail zulmüne karşı Amerika’dan ateşkes noktasında bir açıklama gelmiyor. Ateşkesi, BMGK’de 12 evete karşı ABD veto ederek durduruyor. 

Türkiye’nin ise eli kolu bağlı, ekonomik ve konjonktürel açıdan istenilen durumda değil. Bu yüzden sakin, barışçıl ve itidalli olmak zorunda. Osmanlının devamı Türkiye, İslam Alemi’nin lideri, halklar bazında yegâne koruyucusu konumunda. Soğukkanlı bir şekilde Türkiye’nin bu savaşı kendisine sıçramadan atlatması ve ileriye dönük olarak kalıcı barışın sağlanması için liderliğini, garantörlüğünü bu şekilde planlaması lazım. 

İslam dünyasının parçalanmış halinden çıkmasına, Arapların birliğine, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı oluşturan devletler arasındaki ilişkilerin güçlü hale gelmesinde rol oynamalı. Ayrıca Türkiye’nin tarihi sorumluluğu bu. İslam aleminin ekonomik gücünü, masada caydırıcı bir güç haline dönüşmesinde etkin rol oynamalı. İslam Dünyası birleşirse ancak kalıcı barış Ortadoğu’ya gelecektir. Hariçten eli karışan nifak ve zındıka komitelerine bu şekilde dur denilebilir. Ama önce Türkiye kendisi buna inanmalı ve İslam alemine de bu gelişmeyi inandırmalı. 

İşgalci ve zalim İsrail, Gazze’nin boşaltılması ve halkın Mısır’ın Sina çölüne yerleşmesini istiyor. ABD ve onun tayfaları da Mısır’a bu konuda baskı yapıyorlar. Bu öneri masada dayatılacak. İşgalci ve şımarık İsrail, ABD’nin de desteği ile bunu zorlayacak ve isteyecek. Bu tavır hepimizin canını sıkacak ve acıtacak. Hudeybiye’de Peygamberimizin (asm) yaşadığı zorluklar gibi bir durumdayız. İmanımızı sınayacaklar, ama zaman sabır zamanı. Onların anladığı dil (para) ile ancak onlara galebe edebiliriz; petrol ve doğal gaz. Bu aslında müthiş bir silah ve doğru kullanmak için Türkiye ön ayak olmalı. Türkiye geleceği düşünerek, sıcak çatışmalardan kaçınarak, barışa hizmet eden formül ile bu durumu geçirmek zorunda. 

Kendi ayakları üzerinde duran, ordusu, ekonomisi ve dış dünya bağlantıları ile yere sağlam basan yapıya kavuşmaya çaba sarf etmeli. Tüm İslam alemi bunu bekliyor. İnşallah önümüzdeki seneler buna gebedir.  

Kalıcı barışın Ortadoğu’ya gelmesini tetikleyecek tek şey İslam aleminin birlik ve beraberlik içinde olarak, doğal gaz ve petrol silahının caydırıcı güç olarak kullanmasından geçiyor.  

Türkiye STK’ların yardımıyla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmalı, devletin zaten barıştan yana tavır sergilemesi gerekli ve devlet aklı da bu olmalı. Savaş kolay bir hamle değil, zorluklarını hepimiz biliyoruz. Kurtuluş Savaşı yaşamış bir milletiz. O yüzden çok dikkatli bir tavır sergilememiz gerekiyor. Türkiye dış dünyaya, Gazze’de insanlığa yapılan soykırımı, işgali, çoluk çocuk, bebek, yaşlı, kadın demeden herkesi hedefine koyan İşgalci katil İsrail’in yaptıklarını durup-dinlenmeden anlatmalı. İsrail’in zulmünü elinden geldiğince ifade etmeli. Hakkın karşısında dik durmalı.

Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarih hepimizi yargılıyor

    Bir milyon çocuk için “tarifsiz bir dehşet gecesi” endişesi

    Ateşkes için daha kaç çocuk ölmeli

    Her 10 asansörün yedi risk taşıyor

    Gazze'ye basının ulaşma imkanı yok

    "İsrail'i Gazze'de ateşkes ilan etmeye zorlayın"

    Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti

    "Gazze yok edilirse, bu onlarca yıl sürecek bir felaket"

    Kazakistan'da maden ocağında yangın: 32 ölü

    "Starlink, Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı sunacak"

    "Bizi soykırıma alet etmeyin, harekete geçin"

    ABD'den bir skandal açıklama daha: "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz"

    Bu alçaklığın hangi seviyesi?! - 120 ülkenin insani ateşkes talebine "alçakça çağrı" dedi!

    ABD’deki barış yanlısı Yahudi gruplardan "acil ateşkes" çağrısı: "Filistin özgür olmalı"

    Gazze'de iletişim tamamen koptu

    Mitingde de ayrımcılık

    BU VAHŞET VE ZULÜM SONA ERMELİ

    Siber zorbalığa karşı aileler dikkatli olmalı

    Faiz artışları krizi çözmeye yetmez

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Onuncu köyde de mi rahat yok?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1908’den bugüne cumhuriyet
    Risale-i Nur'dan

    Ben dindar bir cumhuriyetçiyim
    Faruk ÇAKIR

    Zalimler yalnız kalır!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Yasir Teğiş

    Bir fuar macerası
    İbrahim Günaydın

    “Annenle görüş ve ona iltifat et”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyetin bayrağı da bayramı da bizimdir-7
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbbın gelişmesinde İbn-i Nefis gerçeği (6)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.