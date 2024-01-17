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17 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İsrail-Hamas savaşında basında cerbeze savaşları

Aytekin COŞKUN
17 Ocak 2024, Çarşamba
Cerbeze, doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösterecek derecede bir aldatma ve kötülüğü allayıp pullayarak, iyiliklere karşı galip getirme sanatıdır.

İsrail bu cerbeze sanatını, dünya üzerinde çok iyi kullanmakta. ABD, İngiltere, Fransa kaynaklı dünyayı etkisi altına almış olan CNN, BBC, AFP gibi basın kuruluşları, İsrail yanlısı kişilere, basın-yayın, TV, açık oturum ve internet ortamlarının kapılarını ardına kadar açıyorlar. Oysa İsrail karşıtı bir söylem varsa asla yayın hayatına giremiyor. 

Elon MUSK’ı, özellikle X’e ( eski Twitter) reklam vermeme tehdidi ile İsrail’e gelmeye razı ettiler. Dünyaya servis edilecek cerbezeli bir reklam planladılar ve boş çocuk beşiği gösterdiler. Hamas, beşikteki çocuklarımızı öldürdü diye de not düştüler. İsrail’in yaptığı vahşet, görmezlikten gelinecek ve Hamas’ın üzerine oynanacaktı, kısmen başardılar. Hamas’ın, insani aralardaki esir değişimlerinde, esirlere olan davranışlarını tüm dünya naklen izledi. Adeta uyuyan dünya uyanmaya, pozitif yaklaşımlar sergilemeye başladı. İsrail, her zaman yaptığı gibi bilgi kirliliği ve cerbezeyi ortaya koysa bile, dünya uyanışta, bu yüzden basının gücü çok önemli. İsrail hapishanelerinde suçsuz yere yatan, kaçırılan o kadar çok çocuk ve masum sivil var ki, onlara yapılan işkenceler, insanlık dışı tavırlar ortada iken, bunları görmezlikten gelen basın baronları, yapılan cerbezeli propagandaları hala dünyaya servis etmeye çalışıyorlar. İsrail’in yaptığı cerbezeli-dezenforme yayınları, haberleri, herkes elinden geldiğince sosyal medya üzerinden paylaşımlarla dünyaya yaymaya ve duyurmaya çalışmalı. CNN, CBS, AFP, BBC’nin nasıl yanlı ve taraflı habercilik yaptıklarını hepimiz biliyoruz, dünya da artık görüyor.

Bununla da kalmıyor, uluslararası kuruluşlar da taraflı yayınlarına zaman zaman devam ediyorlar. WHO (Dünya Sağlık Örgütü), açıklamasında, “Hamas’ın yapmış olduğu zulme karşılık, İsrail tarafından, Gazze halkına soykırım yapılmasına kadar giden bir cevap verilmesi doğru değildir” derken, algı oluşturuyorlar. Hamas yanlış yapmıştır, fakat şu an İsrail’in yaptığı zulmü durdurmanın yolları aranmalıdır. Basın yolu ile İsrail’in yaptığı soykırım ve zulümler gizlenmeye çalışılmaktadır. Başkanlar, Biden, Rishi Sunak, Macron, Olaf Scholz da aynı şekilde cerbeze yapmaktadırlar. İsrail’in yaptığı zulümleri görmeyerek, her şeyi normal göstermeye çalışıyorlar. Bu sözler, Avrupa’yı etkisi altına alan üst aklın cerbezeli sözleri. ABD’nin ünlü dış işleri bakanı Henry Kissinger, saldırgan, savaş tetikçisi ve elleri kanlı bir bakan olarak bilindiği halde, Nobel Barış Ödülü’nü aldı. Başkan Obama, ABD’nin Irak’a saldırdığı zamanda “Nobel Barış Ödülü” alması, dünyayı yöneten üst aklın cerbezesi-dezenformasyonu. Dünyanın alkış tutuyor olması ise çıkarları yüzünden.

Pantene Altın Kelebek ödül töreninde, Gazze’de bebekler, yaşlılar, masum siviller, kadınlar, camiler, hastaneler, okullar tonlarca bomba atılarak yok edilmesinin seyirci kalınması, tek kelime edilmemesi, bizim üst aklın cerbezesi. Ödül alan Ecem Erkek adlı sanatçı törende köpeğinden bahsederken tek kelime Gazze diyemiyor. Adeta akıl tutulması yaşıyor. Sanat camiası Gazze için tek kelime dahi etmiyor ya da edemiyor olması, üst aklın işi. Anlaşılan o ki, Gazze için tek bir kelime edilmemesini istemişler. Sonrası malum, üst akıl o kişinin sanat hayatını bitirebilir ya da silebilir. Bunlar artık alıştığımız görüntüler.                           

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