ŞİİR

Nihayet bulursa çileler dertler, Bir lezzet oluşur gönlünde senin. Tebessüm ederse hem bütün fertler, Muhabbet gelişir gönlünde senin. Bir ondan bir bundan iniş ve çıkış, Hissiyat işlenmiş bak nakış-nakış, Zıtlar ki kaynaşır ruh ıkış-tıkış, Duygular gülüşür gönlünde senin. Çirkinlik, güzellik sıcak ve soğuk, Kiminde berrak ses kiminde boğuk, Neler var biri düz birisi eğik, Tüm zıtlar dalaşır gönlünde senin. Bir başka diyara namzet olarak, Yetişmiş olursun dersler alarak, Ahiret yurduna muztar kalarak, Arzular çalışır gönlünde senin. Ahiret içindir bu dünya hâli, Basamak yapmıştır emr-i İlâhî, Kabulle gelişip etse teali, Terakki oluşur gönlünde senin. Bedri Tahir Adaklı

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