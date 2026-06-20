Köyden şehre

ŞİİR

Yıldızlar temizdi çimenler temiz, Yatarak göklere bakardık evlat. Pınarlar temizdi içenler temiz, Üstüne kapanır içerdik evlat. Birlikte çalışır çabalar zevat, Rızkımız somunla biraz zerzevat, İşleri yaparken dilde salavat, Bu hisle mahsulü biçerdik evlat. Bereket olurdu tarla tapanda, Yağmuru hazırlar bulut tepende, Maharet olmaz mı vursan çapanda, Fideyi toprağa dikerdik evlat. Bulunmaz bu hayat paşada beyde, Gözümüz olmazdı müskirde meyde, Yememiz içmemiz ne varsa köyde, Sofrayı herkese açardık evlat. Sizlere uyduk da bu şehre geldik, Kanaat kayboldu cüzdanı deldik, Çok kimse var ama biz yalnız kaldık, Bilseydik gelmezdik kaçardık evlat. Nereye bakmışsak beton duvarlar, Gözümde tütüyor köyde davarlar, Bakarsın belki de bizi kovarlar, Desen ki dönelim uçardık evlat.

Okunma Sayısı: 258

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.