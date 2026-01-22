ŞİİR

Sat canını, canana, ücreti cennet olsun, Muhabbet çiçek açsın, adavet çekip gitsin, Aşkı İhsan Eden'e kalbinde minnet olsun, Şu goncalar bağından, dikeni söküp gitsin. Hiçbir şey bir şeyini, taşıyamaz belinde, Cihana kim hükmeder, kudret O'nun elinde, Yükü kibir olanın, hak-söz olmaz dilinde, Kazurat çukuruna, döksün de akıp gitsin. İşte; zaman ipine, ömründen tane-tane, Dizilmiş günahlara kalmayasın bigâne, Bedenin dağılacak, ip kopması bahane, Tesbihten habbeleri toprağa ekip gitsin. Bahar gelsin ruhlara, tebessüm etsin güller, Marifet bahçesini, mekân tutsun bülbüller, Hakka candan yalvarsın, kulak versin gönüller, Haykırıp nur kelâmı, kalplere döküp gitsin. Müşkülü olan varsa çıksın nurlar dağına, Melteme açıp bağrı çöksün güller bağına, Gören olsun her yerden bakıp sol ve sağına, Sözleri bayrak yapsın zirveye dikip gitsin. Bedri Tahir Adaklı

