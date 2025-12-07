Nur meşrebi

ŞİİR

Nur Dağı’nın zirvesine çık da bak, Hem anlarsın diken nedir gül nedir? Nur-u iman çırasını yak da bak, Göreceksin medet veren el nedir? Nurlu sözden hasb-i hale gel hele Bir kulak ver dile gelmiş bülbüle Kapılırsın akıp giden bu sele Göreceksin lisan nedir dil nedir? Kalpten kalbe, akıp giden nurların, Bahar gelir erir ise karların, Kar suyuyla temizlensin kirlerin, Göreceksin bu ark nedir sel nedir? Kenetlenir kalplerimiz gönlümüz, Nur yolunda birlikteyiz cümlemiz, Süklüm püklüm oluverir şanlımız, Göreceksin, tavır nedir hal nedir? Nur'u duyan sorup sual etmeli, Çok önemli merakların gitmeli, Yalnız nurun esintisi yetmeli, Göreceksin, meltem nedir yel nedir? Halledilir kalmaz müşkül mesele, Millet kardeş, olur verir, el ele, Aşk oduna tutuşmuşsan bak hele, Göreceksin kömür nedir kül nedir?

Okunma Sayısı: 81

