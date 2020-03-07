Android en çok güvenlik açığı veren işletim sistemi oldu

Son yılların en popüler işletim sistemleri arasında yer alan Android, paylaşılan bir grafiğe göre 2019 yılının en çok güvenlik açığı veren işletim sistemi oldu. Grafik, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından paylaşıldı

TheBestVPN’in yaptığı haberde 2019 yılında en çok açık veren işletim sistemlerinin sayıları paylaşıldı ve listenin zirvesinde Android yer aldı. İkinci sırada Linux var webtekno'nun haberine göre; National Institute of Standards and Technology’nin (Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü) Ulusal Güvenlik Açığı Veritabanı tarafından paylaşılan grafik, Android işletim sisteminin 2019 yılı boyunca irili ufaklı toplamda 414 güvenlik açığı verdiğini gösterdi. Listenin ikinci sırasında Linux yer alırken üçüncü sırada Windows Server 2016 kendisine yer buldu. Android, diğer işletim sistemlerine göre çok da fazla bir açığa sahip olmasa da diğer platformalar arasındaki fark düşünülünce işletim sistemine olan güven azalıyor gibi duruyor. Listenin ikinci sırasında yer alan Linux, 2019 yılında 360 açık vermişken Windows Server, Linux’ü 357 açıkla takip ediyor.

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