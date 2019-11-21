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21 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Apple, 1 milyar dolarlık kampüs inşasına başladı

21 Kasım 2019, Perşembe 10:47
ABD merkezli, tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar üreticisi Apple Inc. Teksas Austin’de yaklaşık 278 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir kampüs inşaatına başladığını duyurdu.

Apple’dan yapılan açıklamaya göre, 1.0 milyar dolar yatırımla 2022 yılında tamamlanması beklenen kampüste en yeni Mac Pro bilgisayarların üretimi de yapılacak.

Açıklamada, yeni kampüsün, şirketin yerel yatırımları genişletme planlarının bir parçası olarak, Amerikan ustalık ve yaratıcılığına olan güvenden dolayı, Teksas’ta yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

TRUMP DA ZİYARET EDECEK

Teknoloji devi Apple Austin’de yaklaşık 7 bin kişi istihdam ediyor. Apple’ın açıklamasında ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın üretim tesisini ziyaret edeceği de belirtildi.

Etiketler: Apple, kampüs, inşa
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