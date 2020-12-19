Apple, çalışanların maaşını ödemeyen firma ile çalışmayacak

ABD'li teknoloji devi Apple, Hindistan'daki üretim tesisinde çalışan işçilerin alacaklarını ödemediği gerekçesiyle protestoların hedefindeki Tayvanlı tedarikçi firma Wistron'la çalışmama kararı aldı.

Şirket, Tayvanlı sözleşmeli tedarikçi firma ile düzenleyici önlemler sağlanıncaya kadar çalışmama kararı alındığını ve firmanın yakından izleneceğini bildirdi.

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki fabrikada çalışan işçiler, paralarını alamadıkları gerekçesiyle çalıştıkları binayı ateşe vermişlerdi.

Bunun üzerine inceleme başlatan Apple denetim kurulu, Tayvanlı firmanın 'Tedarikçi Davranış Kuralları'nı ihlal ettiği yönünde bir rapor sunmuştu.

Raporun ardından açıklama yapan Apple, Wistron'un uygun çalışma saati yönetimi uygulayamadığını ve bunun da "bazı işçiler için ekim ve kasım aylarında ödeme gecikmelerine yol açtığını" bildirdi.

Açıklamada ayrıca, "Amacımız, tüm çalışanlara onurlu ve saygılı davranılmasını ve derhal tam olarak alacaklarının tazmin edilmesini sağlamak." denildi.

Emeklerinin karşılığını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan işçiler, tesisi ateşe vermiş, makineleri parçalamış, araçlar kundaklamış ve Tayvanlı üreticinin milyonlarca dolar zarar etmesine ve fabrikayı kapatmasına neden olmuştu.

Tedarikçi firma Wistron ise fabrikada çalışan bazı işçilere düzgün ödeme yapılmadığını kabul etti ve üst düzey bir yöneticinin görevden aldığını duyurdu.