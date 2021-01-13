Apple'dan ırksal eşitsizlikle mücadele için 100 milyon dolarlık kaynak

Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden Apple, ırksal eşitsizliğe karşı mücadele için 100 milyon dolar kaynak ayırdığını açıkladı.

Detroit kentinde düzenlenen "Apple Akademesi”nin tanıtımında Atlanta kentindeki siyahi üniversitelerle işbirliği içinde ırksal eşitsizlikle mücadelede yapılacak projelerin hayata geçirileceği duyuruldu. Apple ilk olarak, haziran ayında George Floyd isimli bir siyahi vatandaşın polis tarafında öldürülmesi ve ardından çıkan olayların ardından bu yönde bir projeye öncülük edeceğini bildirmişti. Grup tarafından yapılan açıklamada, üniversitelerin desteğiyle konuyla ilgili yapılacak bilimsel araştırma ve çalışmalara verilecek mali destek ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna duyuruldu. Euronews Türkçe

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