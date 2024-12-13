Avustralya dijital platformları vergilendirecek

Avustralya hükümeti, gelirlerini Avustralyalı basın kuruluşlarıyla paylaşmayı kabul etmedikleri takdirde büyük dijital platformları ve arama motorlarını vergilendireceğini bildirdi.

Sosyal medya platformları çocukları korumalı İletişim Bakanı Michelle Rowland ve Hazine Müsteşar Yardımcısı Stephen Jones, verginin 1 Ocak 2025’ten itibaren Avustralya’dan yılda 250 milyon Avustralya dolarından (160 milyon ABD doları) fazla gelir elde eden teknoloji şirketlerine uygulanacağını açıkladı. Bu şirketler arasında Meta, Google, Alphabet ve ByteDance yer alıyor. AA

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