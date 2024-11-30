Sosyal medya platformları çocukları korumalı

Avustralya Başbakanı, sosyal medya platformlarını çocukların güvenliği konusunda sorumlu olmaya çağırdı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya platformlarının “çocukların güvenliğinin kendileri için öncelik olmasını sağlamak gibi bir sosyal sorumluluklarının bulunduğunu” belirtti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Albanese, Canberra’da düzenlediği basın toplantısında sosyal medya şirketlerinin “kullanıcılara makul alternatifler sunması”nın gerektiğini kaydetti. Avustralya’da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan tasarının Senatodan geçmesinin ardından açıklama yapan Albanese, sosyal medya şirketlerinin, dijital mecralarında “çocukların güvenliğinin ken-dileri için öncelik olmasını sağlamak gibi bir sosyal sorumluluklarının bulunduğunu” bildirdi. Yeni yasa çocukları güvende tutuyor Albanese, yeni yasanın “çocukları çevrim içi ortamda güvende tutmayı” amaçladığını vurgulayarak, “Çocuklarımızın çocukluklarını yaşamalarını ve ebeveynlerin de onların arkalarında olduğumuzu bilmelerini isti-yoruz.” ifadesini kullandı. Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre Avustralya Senatosu, yılın son oturumunda 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasa tasarısını 19’a karşı 34 oyla kabul etmişti. Senatoda onaylanmadan önce yapılan küçük çaplı değişiklikler nedeniyle yarın yeniden Temsilciler Meclisinde onaylanması beklenen tasarı, sembolik olarak Avustralya Genel Valisince kabul edildikten sonra yasalaşacak. Dünyada ilk olma özelliği taşıyan yasa tasarısı, ilgili düzenlemeleri yapabilmeleri için sosyal medya şirketlerine tanınan 12 aylık sürenin ardından yürürlüğe girecek. WhatsApp dahil bazı mesajlaşma servisleri, video platformu YouTube ve çevrim içi oyun siteleri, bu yasadan muaf tutulabilecek. Kurallara uymayan gençler ya da ebeveynler için ise herhangi bir ceza öngörülmüyor. AA

Okunma Sayısı: 238

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.