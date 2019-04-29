Bir milyona yakın canlı türü tehlikede

Dünya karasal alanlarının dörtte üçü insan faaliyetleri nedeniyle ciddi şekilde değişti ve bu durum önümüzdeki yıllar içerisinde bir milyona yakın canlı türü neslini sona erdirecek.

Birleşmiş Milletler’in hazırladığı son rapora göre bin bir farklı yolla gezegendeki kaynaklara ve tabii yaşama geri dönüşü olmayacak şekilde zarar vermiş bulunuyoruz. Sırada ise solunabilir havayı, içilebilir suyu ve verimli toprakları kaybetmek var. Euronews’in haberine göre, 130 farklı ülkeden diplomatlar Pazartesi günü Paris’te bir araya gelerek tabii yaşam ve çevreye ilişkin hazırlanan raporu inceleyecek. AFP’nin ulaştığı raporda okyanuslardaki balık nüfusunun üçte birinin tükenme seviyesine geldiği ve geri kalan deniz hayatı stokunun da sürdürülebilir ve yenilenebilir olmanın sınırında gezindiği kaydediliyor. Başta arılar olmak üzere bitkileri ve çiçekleri polenleyen kanatlı böcek türlerinin dramatik ölçüde nüfus kaybı yaşadığı ve bu durumun yıllık yarım trilyon dolar değerinde mahsülatı tehlikeye soktuğu belirtiliyor.

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