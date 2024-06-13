Dijital teknolojiler eşitsizliği artırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dijital teknolojilerin hayatın her yönünü yeniden şekillendirdiğini ancak hem ülkeler içinde hem de ülkeler arasında derin eşitsizlikleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Guterres, İsviçre’nin Cenevre kentinde BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) yönetim kurulu toplantısında konuşma yaptı. “Dijital teknolojiler hayatımızın her yönünü yeniden şekillendiriyor ancak hem ülkeler içinde hem de ülkeler arasında derin eşitsizlikleri de ortaya çıkarıyor.” ifadelerini kullanan Guterres, şu anda dünyanın neredeyse üçte birinin dijital devrimin dışında kaldığını belirtti. Guterres, ülkeler arasındaki dijital uçurumun milyarlarca insanı eğitim, sağlık hizmetleri ve iş fırsatları gibi imkanlardan mahrum bıraktığını kaydederek bu uçurumun kapatılmasının sadece ekonomik bir gereklilik olmadığını, aynı zamanda ahlaki ve insani bir zorunluluk olduğunu vurguladı. AA

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