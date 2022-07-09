Elon Musk ile Twitter arasında gerilim: Twitter dava açacak

Elon Musk, sahte hesaplar konusunda yeterli bilgi edinemediği gerekçesiyle Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini duyurdu. Twitter, Tesla CEO'su Musk'a dava açacağını açıkladı.

Elon Musk, Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık teklifte bulunmuştu. Bundan sonra iki taraf arasında devasa bir hukuk mücadelesinin yaşanması bekleniyor.

Twitter, anlaşmadan vazgeçtiği için Musk'tan 1 milyar dolarlık tazminat alma hakkı var ancak bunun yerine Musk'a dava açmayı tercih etti.

Musk'ın avukatı Mike Ringler, Twitter yönetim kuruluna gönderdiği mektupta müvekkilinin yaklaşık iki aydır sosyal medya platformundaki "sahte ya da spam" hesapların yaygınlığını görmek için veri talebinde bulunduğunu söyledi.

"Twitter bu bilgileri vermedi ya da vermeyi reddetti." diyen avukatı Mike Ringler, "Twitter Musk'ın taleplerini görmezden geldi, bazen de gereksiz yere reddetti" ifadelerini kullandı.

Daha önceki açıklamalarında, bot hesapların Twitter'ın iş ve mali performansı için önemli olduğunu belirten Musk, anlaşmanın tamamlanması için bu bilgilere erişiminin şart olduğunu söylüyordu.

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk ile "üzerinde uzlaşıya varılan fiyat ve şartlarda anlaşmayı tamamlamakta kararlı olduklarını" ve "anlaşmanın tamamlanması için yasal yollara başvuracaklarını" söyledi.