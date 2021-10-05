"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Erişim niye kesildi?

05 Ekim 2021, Salı 09:00
Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Facebook ve İnstagram İle haberleşme ağı WhatsApp’Te küresel çapta uzun süre erİşİm sorunu yaşandı. Sorunun hatalı konfİgürasyon değİşİklİğİnden kaynaklandığı açıklandı.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları olan Facebook ve Instagram ile haberleşme ağı WhatsApp’e kullanıcılar dün bir süre erişim sağlayamadı. Facebook’tan yapılan açıklamada Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saat devam eden problemin giderildiği bildirildi. DW’deki habere göre Facebook açıklamasında “kesinti sorununun kökü hatalı bir konfigürasyon değişikliği” denildi ve “bunun sonucu olarak kullanıcı verilerinin tehli-keye girdiğine dair bir kanıt olmadığı” belirtildi.

Sabotaj olabilir diyenler de var

Facebook, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu. Facebook’un Baş Teknoloji Yöneticisi (CTO) Mike Schroepfer, Twitter ü-zerinden yaptığı açıklamada, “Bize bağlı olan bütün küçük ve büyük işletmeler, aileler ve bireyler, üzgünüm” ifadelerini kullandı. İnternete erişim sorunlarını raporlayan Netblocks platformu da Facebook’a bağlı uygulamaların tekrar çalışmaya başladığını duyurdu. Ancak teorik olarak bir sabotajın da mümkün olduğunu düşünenler de var. Harvard Üniversitesi Berkman Klein Internet ve Toplum Merkezi Direktörü Jonathan Zittrain Twitter’da yaptığı paylaşımda “Facebook’un temel olarak anahtarlarını arabada kilitlediğini görmek şaşırtıcı” değerlendirmesinde bulundu. Dünyanın en fazla kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Facebook, ilerleyen yıllarda Whatsapp ve Instagram’ı da bünyesine katmıştı. Facebook, eski bir çalışanının The Wall Street Journal gazetesine sızdırdığı belgeler sebebiyle zor günlerden geçiyor. Daha önce Facebook’ta çalışan ve şirkete dair bazı belgeleri sızdıran Frances Haugen, Facebook’un “yanlış bilgi ve nefret söylemini engellemek yerine kârı tercih ettiğini” söylemişti.

Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni anayasa gündemi sun’i

    'Her ateş ve öksürük Kovid -19 değil'

    Parlamenter sistem için güçbirliği

    Paravan şirketler yasaklanmalı

    Çocuklarda psikolojik sorunlar artıyor

    Devlet 235 milyar TL açık verdi

    Elektriğe zam oldu mu, olacak mı?

    Vaka sayısı 30 bine yaklaştı

    Fransa’da üniversiteliler gıda kuyruklarında

    Elektronik sigara uyarısı

    Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

    Çinli eski polisten 'Doğu Türkistan' itirafları

    BM: Mozambik'te silahlı gruplar çocukları kullanıyor

    Yarın İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

    Hulusi Akar'dan Yunanistan'a 'diyalog' çağrısı

    İsrail, evlilik arefesindeki gence kendi evini yıktırdı

    Boğaziçi yapılaşmaya mı açılıyor?

    MGK’ya bir AYM freni daha

    Mercan resiflerinin yüzde 14’ü, 10 yıldan kısa bir sürede yok oldu

    Rize'de zor saatler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıya güven ve 15-20 Temmuz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Talimatla tarım ve kredi ve “satış”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Bu nefisle ne yapmalıyım?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sadrâzam öldü; İstanbul kurtuldu (1)
    Genel

    Parlamenter sistem için güçbirliği
    Raşit YÜCEL

    Abdulmalik Atom
    Ali FERŞADOĞLU

    Şefkat ölçülü olmalı
    Faruk ÇAKIR

    Marketler savaşı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.