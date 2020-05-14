Facebook’ta nefret söylemi arttı

Sosyal medya devi Facebook, 2020’nin ilk çeyreğinde nefret söylemi içerikli 9,6 milyon paylaşımı sildiklerini açıkladı.

Ayrıca Facebook ve Twitter, koronavirüsle ilgili bilgi kirliliğine karşı harekete geçti. Facebook’a ait platformlardan kaldırılan şiddet ve nefret söylemi içerikli paylaşımlarda büyük bir artış olduğu bildirildi. DW’deki habere göre güncel verilerin yer aldığı beşinci Toplum Standartları Uygulama Raporu’nu Salı günü yayınlayan şirket, 2020 yılının ilk çeyreğinde Facebook uygulaması üzerinde nefret söylemi içeriğine sahip 9,6 milyon paylaşımı sildiklerini açıkladı. Facebook bir önceki çeyrekte ise toplam 5,7 milyon paylaşımı silmişti. Şirket silinen içeriklerdeki artışı, metin ve fotoğrafları otomatik olarak değerlendirmeye imkân tanıyan teknolojisindeki ilerlemelere dayandırdı.

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