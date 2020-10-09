Facebook ve Twitter, yanlış bilgi yayan bazı hesapları kapattı

Facebook ve Twitter, kullanıcıları aldatmak için bazı siyasi ve devlet destekli gruplar tarafından kullanılan 12'den fazla dezenformasyon ağını kapattıklarını açıkladı.

İki sosyal medya şirketi yaptıkları açıklamalarda, sahte kimlikle açılmış 3 bin 500'den fazla hesabı kapattıklarını belirtti. Facebook, hesapların dezenformasyon yaptıklarının, bazı siyasi gruplarla ilişkili olduğunu söyledi. Başta İran ve Rusya'ya bağlı olduğu iddia edilen bu sosyal medya ağlarının, ABD'de kasım ayından yapılacak başkanlık seçimleri için kullanıcıları yalan bilgilerle manipüle ettikleri ileri sürüldü. Moskova ve Tahran daha önce birçok kez gündeme gelen bu iddiaları yalanladı. Sosyal medya şirketleri bugün yaptıkları açıklamada, söz konusu ağların Azerbaycan'dan Nijerya ve Japonya'ya kadar en az 16 ülkedeki İnternet kullanıcılarını hedef aldığını söyledi. Twitter, askıya aldığı beş ağın İran, Suudi Arabistan, Küba, Tayland ve Rusya hükümetleriyle bağlantılı gruplarla bağlantılı olduğunu söyledi. Euronews Türkçe

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