İngiltere, Huawei'nin 5G cihazlarını yasaklayacak

İngiliz hükümeti Eylül 2021'den itibaren ülkedeki tüm telekom operatörlerinin Huawei 5G cihazlarını kullanmayı bırakmalarını ve yeni alımları durdurmalarını istedi.

Dijital Teknolojiler Bakanı Oliver Dowden konuyla ilgili olarak parlamentoya getirilecek olan iletişim güvenliği yasa tasarısında 'yüksek-riskli tedarikçilerden yapılan alımların' durdurulması maddesi konulacağını belirtti.

Yeni yasa ile İngiliz devleti iletişim ve telekomünikasyon alanında kamu ve özel sektörün ulusal güvenliğini ilgilendiren konularda serbest hareket etmesini kısıtlıyor. Bunun ilk örneğin de Huawei'den yapılan alımların kısıtlanması ve durdurulması olacak.

Huawei yetkilileri ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın yenilgisi sonrası İngiltere'nin 5G konusundaki yaklaşımını gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyor.

Ancak İngiliz hükümeti kararlı. 2027 yılına kadar tüm Huawei cihazları kaldırılmış ve kullanım dışı bırakılmış olacak.

Yasağa uymayan operatörlere çok yüksek para cezası da yolda. Yasa onaylanırsa Huawei cihazlarının kullanılmaya devam edildiği her gün başına 100 bin sterlin veya yıllık cironun yüzde 10'u gibi çok ciddi cezalar söz konusu olacak.