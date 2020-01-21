Japonya, 6G için çalışmalara başladı

Japonya, 5G’den 10 kat daha hızlı olacak 6G teknolojisi için çalışmalara başladı. Geleceğin teknolojisine yön vereceği düşünülen 6G üzerinde çalışmalara başlayan ülkeler arasında Çin, Güney Kore ve Finlandiya da yer alıyor.

Japonya’nın 2030 yılına kadar sunmayı planladığı 6G teknolojisinin 5G’den 10 kat daha kızlı olacağı öne sürülüyor.

Webtekno'nun aktardığına göre, paylaşılan bilgiler arasında Çin, Güney Kore ve Finlandiya gibi ülkelerin de 6G teknolojisi üzerinde çalışmalara başladıkları yer alıyor. Bildiğiniz üzere Japonya’nın 5G teknolojisine ayak uydurması pek de hızlı bir süreç olmadı fakat ülke, 6G teknolojisine yönelik erken çalışmalarla birlikte arayı kapatmayı umuyor.

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı, devlet çalışanlarının yanı sıra halktan da teknolojiye ilgili vatandaşların yer alacağı bir araştırma ekibini ocak ayında kurmayı planlıyor.

Tokyo Goshinjin Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde çalışacak araştırma ekibinde NTT ve Toshiba’dan da araştırmacılar yer alacak. 6G’nin performans hedefleri ve genel politikaları hakkında verilecek kararların haziran ayında şekillenmesi bekleniyor.

Yetkililer, çalışmalarına başladıkları 6G teknolojisinin geleceği kökten değiştireceğini düşünüyorlar. 6G teknolojisi sayesinde gelecekteki insanlar, kendilerinin 3 boyutlu görüntüleriyle konferans salonlarında veya sınıflarda yer alabilecekler.

Buna ek olarak robot teknolojisinde de büyük gelişim kaydedileceği ve robotların insanların birçok işini üstleneceği belirtiliyor. Japonya, 6G teknolojisinin araştırma ve geliştirme çalışmaları için 2.03 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. 5G teknolojisinden 10 kat daha hızlı olması beklenen 6G, daha önce kullanılmayan yüksek frekanslı dalgalar kullanarak ağ bağlantısı sağlayacak.