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26 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Küresel ısınma korkutuyor

26 Temmuz 2019, Cuma
Dünyada daha önce de sıcak ve soğuk dönemler yaşandı.

Ancak son 2 bin yılın sıcaklık trendlerini inceleyen araştırmacılar, içinde bulunduğumuz çağda yaşanan küresel ısınmanın emsalsiz olduğunu belirtiyor.

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Deutsche Welle Türkçe’deki habere göre araştırma sonuçları insan faaliyetlerinin küresel ısınma üzerinde doğrudan etkisi olduğu yönündeki argümanı destekleyici nitelikte. Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre modern insanlık tarihinin hiçbir evresinde sıcaklıklar, fosil yakıt tüketimine dayalı ekonomilerin geliştiği, üretim ve tüketimin emsali görülmemiş bir şekilde arttığı 20. yüzyıldaki gibi hızlı bir yükseliş sergilemedi.

Sıcaklık değişimi artık bölgesel değil

Elde edilen verileri yorumlayan Columbia Üniversitesi Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi’nden araştırmacı Nathan Steiger, geçmişteki sıcaklık değişiminin bölgesel olduğunu ifade ediyor. Steiger, “Yaşadığımız sıcaklık çağı ise küresel bir dönem. Dünyanın yüzde 98’inde endüstri devrimi sonrası yaşanan bir ısınma ile karşı karşıyayız. Bu durum, son 2 bin yılda gerçekleşen iklim değişikliklerinden farklılık gösteriyor” dedi. 

Etiketler: küresel ısınma, iklim
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