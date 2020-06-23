"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Kuzey Kutbu'nda ölçülen sıcaklık tarihe geçti

23 Haziran 2020, Salı 11:57
Sibirya'nın Kuzey Kutbu enleminin yukarısında kalan bölgelerinde tarihin en sıcak günlerinin yaşandığı; sera gazları nedeniyle buzullarda görülen erimenin ve buralarda çıkan yangınların uydu görüntülerine yansıdığı belirtildi.

‘Plastik yağmuru’ tabiatı tehdit ediyor
Okyanuslar tehdit altında
1 milyon tür yok oluyor
Meksikalı bilim insanlarından endişelendiren araştırma
Okyanusları covid atıkları sardı

 

Sibirya’nın Verkhoyansk kasabasında ölçülen 38 derece sıcaklığın tarihe geçtiği bildirildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiği, 67,5 kuzey enleminde yer alan Verkhoyanks kasabasında hafta sonu tespit edilen 100,4 fahrenhaytın (38 santigrat), 66,5 enleminden başlayan Kuzey Kutbu dairesinde ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.

ABD’nin Kanada sınırındaki Maine eyaletinin Caribou kentinde yaşanan 96 fahrenhaytın (35,5 santigrat) da tüm zamanların en yüksek sıcaklığı olduğuna dikkat çekilirken ülkenin en güneyindeki Miami kentinde bile hava sıcaklığının, 1896 yılından bu yana sadece bir kez 100 fahrenhaytın (37,7 santigrat) üzerine çıktığı vurgulandı.

Amerika’nın CBS kanalının derlediği hava raporunda, ''Verkhoyansk genellikle dünyadaki en soğuk noktalardan biridir. Bu bölge, geçen yıl kasım ayında, sıfırın altında 60 Fahrenheit (-51 santigrat) ile 2019-2020 kışının en soğuk seviyesini gösteren noktalardan biriydi.'' ifadelerine yer verildi.

Raporda, daha önce Kuzey Kutbu'nda böyle bir sıcaklığa ulaşılmadığı, sadece 1915 yılında Alaska'nın Fort Yukon kasabasında 100 fahrenhayta yaklaşan bir ölçümün kayıtlara geçtiği belirtildi.

Yangınlar uydu görüntülerine yansıdı

Tarihi sıcaklığın yaşandığı Kuzey Kutbu dairesine yakın bölgelerde yangınların çıktığı, uydudan çekilen görüntülerde Verkhoyansk kasabasının doğusundan yükselen duman bulutunun geniş bir çevreye yayıldığının görüldüğü belirtildi.

Kuzey Kutbu başlangıç çizgisinin oldukça yukarısında kalan Sibirya’nın Chatanga ve Nizhnyaya Pesha bölgelerinde de sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde olduğu belirtildi.

2100 yılı beklentileri şimdiden hissediliyor

Ocak-mayıs sıcaklık ortalamasına göre, ısının hapsolmasına neden olan karbon emisyonlarının aynen devam etmesi durumunda, Rusya'da 2100 yılında görülmesi beklenen ısı artışına 80 yıl öncesinden ulaşılabileceği uyarısı yapıldı.

Kuzey Kutbu çevresinde yaşanan aşırı sıcaklıklara geçen yıl yaşanan anormal tabiat hadiseleri ve insan kaynaklı iklim değişikliklerinin sebep olduğu; Sibirya’nın doğusunda gelecek hafta da sıcaklıklarının 32 derece civarında seyredeceği belirtildi.

Kuzey Kutbu, fosil yakıtlarının kullanılması sonucu ortaya çıkan ısı tutucu sera gazları nedeniyle dünya ortalamasına göre iki kat daha fazla ısındı ve son kırk yılda deniz buzu hacmi yüzde 50 azaldı.

Beyaz buzun azalmasına karşın karanlık okyanus ve kara alanlarındaki artış, güneş ışınlarının daha azının yansıtıldığı, fazlasının emildiği anlamına geliyor. Bu devinim ise bölgenin orantısız biçimde ısınmasına yol açıyor.

İklimlerdeki ortalama ısı artışı devam ettikçe, görülen bu aşırı ısı dalgalanmalarının daha da sıklaşacağını belirten bilim adamları, iklim değişikliğinin önüne geçilmesinin tek yolunun fosil yakıtlarının tüketimini durdurmaktan geçtiğine vurgu yapıyor.

AA

Okunma Sayısı: 502
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de salgından en fazla siyahiler etkilendi

    Şampiyonluk yarışında 29 ve 30. haftalar belirleyici olacak

    Cammu Keşmir'de çatışmalar devam ediyor

    Akşener: Genç işsizlik yüzde 24,6 oldu

    MSB'den Somali'deki intihar saldırısına ilişkin açıklama

    Adıyaman'da görüldü

    İspanya'dan ve Portekiz'den normalleşmede geri adım

    Kuzey Kutbu'nda ölçülen sıcaklık tarihe geçti

    Dünya genelinde vaka sayısı 10 milyona doğru ilerliyor

    Çin ve Güney Kore'den salgına ilişkin son gelişmeler

    Bursa'da arama çalışmaları yeniden başladı

    Meteoroloji 5 bölgeyi ve 13 ili uyardı

    Atakan Arslan'ın Şehit edildiği saldırının faillerine ağırlaştırılmış müebbet istemi

    Çankırı - Çerkeş'te deprem

    Dünyanın yeni bir başlangıca ihtiyacı var

    İşsizlik maaşı başvuruları ikiye katlandı

    Z kuşağı AKP’yi düşünmüyor

    HSK’dan ceza yok

    DSÖ: Günlük vaka sayısı rekor kırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kitap yasağı: Nereden nereye...
    Osman ZENGİN

    Hem namaz kılarım, hem günah işlerim...
    Genel

    HSK’dan ceza yok
    Orhan GÜLER

    Bir “Bediüzzaman araştırmacısı:” Abdülbâkî Çimiç
    Cevher İLHAN

    “Yargıya emir ve tâlimat”
    Genel

    Z kuşağı AKP’yi düşünmüyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kendini terbiye etmek
    Ali FERŞADOĞLU

    Bunları yapanlar akıllı siyasetçi olabilir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.