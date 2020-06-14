‘Plastik yağmuru’ tabiatı tehdit ediyor

İnsanların tabiata verdiği maddî zararlar gün geçtikçe büyüyor.

Okyanuslar tehdit altında

1 milyon tür yok oluyor

Meksikalı bilim insanlarından endişelendiren araştırma

Okyanusları covid atıkları sardı

Bilim insanları son zamanlarda artan “plastik yağmurları” konusunda uyarıyor. Yağmur suyuna karışan plastik atıkların deniz ve kara canlılarına verebileceği zarar endişe uyandırıcı. Amerikalı bilim insanlarının Science dergisinde yayımladığı bir çalışmaya göre ABD’de bazı bölgelerde, yağmur sularına karışan bin metrik tona varan mikroplastik partikül tesbit edildi, bu da yaklaşık 120 milyon plastik şişeye tekabül ediyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre, ABD’nin 11 korunaklı bölgesinde yapılan araştırma, yağmurun oluşması için atmosfere karışan mikroplastik partiküllerinin inceleme alanlarındaki milli parklara yağdığını ortaya koydu. Dünya Ekonomik Forumu’nun verilerine göre de her yıl ortalama 8 milyon ton plastik, okyanus sularına karışıyor. Bu durumun devam etmesi halinde, 2025’e kadar her 3 ton balığa karşılık 1 ton plastik olacağı, 2050 yılında ise deniz ve okyanuslardaki plastik miktarının, deniz canlılarını geçeceği öngörülüyor.