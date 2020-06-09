Okyanuslar tehdit altında

Mikroskobik boyuttaki planktonlardan balinalara kadar çeşitli deniz canlılarına ve su kuşlarına ev sahipliği yapan ancak daha önce hiç olmadığı kadar büyük tehdit altında olan okyanusları korumaya yönelik adım atılmazsa, 2050’de, yerkürenin sularındaki plastik atıkların miktarı balıkları geçebilir.

1 milyon tür yok oluyor

Meksikalı bilim insanlarından endişelendiren araştırma

Birleşmiş Milletler (BM), 8 Haziran’ı, 2009 itibarıyla “Dünya Okyanuslar Günü” ilan etti. Dörtte üçü sularla kaplı olan ve uzaydan bakıldığında mavi görünen yerkürenin, “Mavi Gezegen” diye adlandırılmasına ilham olan okyanus ve denizlerin korunması, tabiattaki hayat döngüsünün devamı ve sürdürülebilir kalkınma için hayati önem arz ediyor. Ancak iklim değişikliği, plastik ve petrol kirliliği ile aşırı avlanma gibi nedenler yüzünden dünyanın yüzde 71’ini kaplayan okyanuslar, her geçen gün tükenişe sürükleniyor.

8 milyon ton plastik karışıyor

BM Kalkınma Programı (UNDP)’ye göre, üç milyarı aşkın insan, geçimini sağlamak için deniz ve kıyılardaki biyolojik çeşitliliğe bağımlı. Ancak dünyadaki balık stokunun yüzde 30’u, aşırı kullanıldığı için sürdürülebilir ürün vereceği düzeyin altında. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve Londra Zooloji Derneğinin birlikte hazırladığı “Yaşayan Gezegen Raporu”nun 2018 yılındaki tesbitlerine göre ise son 50 yılda, deniz türlerinin popülasyonlarında yüzde 36 azalma olurken, en fazla kayıp yüzde 81 ile sulak alanlarda kaydedildi. Dünya Ekonomik Forumu’nun verilerine göre de her yıl ortalama 8 milyon ton plastik, okyanus sularına karışıyor. Ankara – aa

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65 bin ton deniz çöpü toplandı

Türkiye genelinde deniz ve su varlıklarının temizliği, deniz çöpleriyle etkin mücadele için geçen yıl başlatılan “Sıfır Atık Mavi” projesi kapsamında deniz ve kıyılardan bugüne kadar toplam 261 bin metreküp yani yaklaşık 65 bin 250 ton atık toplandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, 10 Haziran 2019’da deniz ve su varlıklarının korunması ile kirliliğe engel olmak için “Sıfır Atık Mavi Projesi” başlatıldı. Denize kıyısı bulunan 28 ilde Deniz Çöpleri İl Eylem Planları hazırlandı. Toplanan atığın yaklaşık 49 bin tonunu plastik atıklar oluşturdu. En fazla atık toplayan illerin başında ise İstanbul geldi. Ankara – aa