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12 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Liselilerin 2,5 yıl süren başarı hikayesi...

12 Mart 2020, Perşembe 20:00
Balıkesir'de öğrenim gören Alpsencer Özdemir ve Utku Kuş tarafından geliştirilen cihaz, Bursa'daki TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın sergisinde tanıtıldı.

Balıkesir'de iki lise öğrencisi, insan vücudundaki damarların kızılötesi ışınlar sayesinde kolayca görüntülenmesini sağlayacak cihaz geliştirdi.

Şehit Turgut Solak Fen Lisesi öğrencisi Alpsencer Özdemir ve Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğrencisi Utku Kuş, özellikle çocuk hastalar, yaşlılar, sürekli hastalar ve damarları ince kişilerin damar yolunun bulunmasında yaşanan sorunlardan yola çıkarak, fizik öğretmeni Nihal Arı Korkusuz'un danışmanlığında "Kızılötesi Işınlarla Damar Görüntüleme Sisteminin Geliştirilmesi" projesini hazırladı.

Proje ekibi, Balıkesir'deki Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezinde hazırlayıp ürettikleri cihazı, Bursa'da Uludağ Üniversitesi'ndeki Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın sergisinde tanıttı.

Alpsencer Özdemir, yaptığı açıklamada, insan damarlarını eş zamanlı görüntüleyebilen tıbbi bir cihaz geliştirdiklerini söyledi.

Cihazın yakın kızılötesi ledlerle çalıştığını belirten Özdemir, "Özellikle çocuk hastalar, yaşlılar, sürekli hastalar ve damarları ince olanların damar yolunun bulunmasında bazı sıkıntılar ve zorluklar yaşanıyor. Bu durumun önüne geçmek için biyomedikal cihaz tasarladık." dedi.

Özdemir, proje çalışmalarının 2,5 yıl sürdüğünü aktardı.

Türkiye ve yurt dışından bazı tezler ile prototipleri incelediklerini anlatan Özdemir, "Ülkemizde bu cihazın yaygınlaştırılamadığını gördük. Bu yüzden cihazı hem yerli ve milli şekilde hem de daha ekonomik maliyetle imal ederek Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

"Bazı parçaları özel olarak tasarladık"

Utku Kuş da cihazın 850 nanometrelik kızılötesi ışın yaydığını dile getirdi.

Sistemin çalışma prensibine ilişkin bilgi veren Kuş, şunları kaydetti:

"Kızılötesi ışınlar, insan yüzeyine yansıyor ve kandaki hemoglobinin içindeki bazı bileşenler tarafından soğuruluyor. Ardından soğurulan görüntü filtreleniyor. Filtreleme işleminden sonra bu kızılötesi ışınlar, kameraya geliyor. Kameradan bilgisayara aktarılıyor ve bilgisayar da görüntüleri işleyerek, ekrana aktarıyor. Normalde böyle bir cihaz var ama ithal ediliyor. Türkiye'de bazı hastanelerde kullanılıyor ama maliyeti çok fazla. Biz de en uygun maliyetle bu cihazı yapmaya çalıştık."

Bazı parçaları özel olarak tasarladıklarına değinen Kuş, cihazın maliyetinin 2 bin-2 bin 500 lira arasında değiştiğine dikkati çekti.

Cihazın eklemeler yapılarak geliştirilebileceğini ve farklı alanlarda kullanılabileceğini vurgulayan Kuş, "Portatif bir cihaz yapılarak hastanın ayağına götürülebilir ve böylece acil müdahalelerde kullanılabilir." diye konuştu.

AA

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