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21 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Marmara Denizi’nde oksijen tehlikesi artıyor

21 Eylül 2021, Salı 18:00
Doç. Dr. Mustafa Yücel, “Özellikle İstanbul’un güneyinde Doğu Marmara’da, İzmit Körfezi’nde oksijen azlığı çok ciddÎ boyutlara ulaşmış durumda. Bunda müsilajın bir rolü olduğunu düşünüyoruz” dedi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, “Özellikle İstanbul’un güneyinde Doğu Marmara’da, İzmit Körfezi’nde oksijen azlığı çok ciddî boyutlara ulaşmış durumda.” dedi. Marmara Denizi’nde Bilim-2 Gemisi ile önemli araştırmalar yürüten ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde görevli bilim insanları, Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi kapsamında, 10 gün süren araştırmasını tamamladı. Araştırmanın sonuçları Haydarpaşa Limanı’nda demirleyen Bilim-2 Gemisi’nde paylaşıldı. Çanakkale Boğazı’ndan, Gemlik Körfezi’ne, İzmit Körfezi’nden, Tekirdağ önlerine kadar her yere bakmaya çalıştıklarını anlatan Yücel, Haziran ayında yoğun olarak görünen müsilaj tabaklarını artık gözlemlemediklerinin altını çizerek şöyle konuştu, “Hem gözle görülebilir değil, hem de örnekleme cihazlarımıza da gelmiyor. Denizin içine gönderdiğimiz kameralarla da teyit ettik. Görünürde müsilaj kalmamış durumda. Müsilajın bir diğer göstergesi olan diğer verilerde şu an müsilajın aktif olmadığını ve Marmara’dan tamamıyla ortadan kalktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Üst tabakaya yığılı olduğunu bildiğimiz için önemli bölümü Ege’ye taşınmış görünüyor. Marmara’nın derin bölgelerine müsilaj düşmemiş gibi görünüyor. Ancak Ege’ye çıkmayan muhtemelen bir oksijen faturası keserek bakteriler tarafından, çözülmüş, bozulmuş gibi görünüyor” 

En fazla risk İzmit ve Gemlik Körfezlerinde     

Marmara’da oksijenin ise azaldığını vurgulayan Yücel, “Haziran ayına göre şu anda oksijen azlığı daha da ciddileşmiş durumda, bazı bölgelerde. Özellikle İstanbul’un güneyinde Doğu Marmara’da, İzmit Körfezi’nde oksijen azlığı çok ciddî boyutlara ulaşmış durumda. 22 metreden sonra bir balığın gidebileceği oksijen kalmamış durumda. Bunda müsilajın bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Güney Marmara ve Batı Marmara’da yeni bir Akdeniz suyunun oksijen getirdiğini bulduk. Bu da iyi bir haber. Müsilajın yol açacağı etkileri bir nebze hafifletecektir.” şeklinde konuştu. 

Oksijen azlığının İzmit ve Gemlik Körfezlerinde tehlikeli boyutlarda olduğun söyleyen Yücel, şu bilgileri paylaştı: “O bölge geçmiş yıllara baktığımızda sıkıntılı bir bölgedir. Her yaz orası çok az oksijenli bir duruma doğru evrilmekte. Bu yaz yine aynı şeyin olduğunu gördük. Müsilajın orda bozulması bu oksijen azlığını İzmit’te de ciddileştirmiş durumda. Marmara’nın en ucunda bir yer olduğu için oraya oksijen ulaşması çok kısıtlı kalabiliyor. En fazla risk altında olan yerlerden birisi.” 

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mantıkcı da İzmit Körfezi’ndeki oksijen azlığının daha önce de olduğunu hatırlatarak, “20-22 metreden 25 metreden sonra ara tabaka dediğimiz tabakada bir oksijensizlik vardı ve hâlâ devam ediyor. Bütün Marmara genelinde devam ediyor. Körfezler, İzmit, Gemlik, Bandırma gibi körfezlerde oksijen sıkıntısı 20-25 metreden sonra başlıyor. Canlıların yaşamasını zorlaştıran seviyede şu an oksijen ölçüyoruz.” şeklinde konuştu.

AA

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