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10 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Merkel'in e-postaları hacklenmiş

10 Mayıs 2020, Pazar 16:44
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in e-postalarının 2015'te Rus bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı.

Alman Der Spiegel dergisinde yer alan haberde, Başbakan Merkel'in Federal Meclis'teki ofisinde bulunan bilgisayarların siber saldırıya uğradığı ve e-postaların kopyalandığı belirtildi.

"Scaramouche" kod adını kullanan Dimitri Sergeyeviç Badin adlı bilgisayar korsanının Bundestag'ın bilgisayar sistemine saldırdığı ve Merkel'in bürosundan 16 GB'lık belge kopyaladığı bildirildi.

Ele geçirilen e-postalarda 2012 ve 2015 yılı arasındaki yazışmaların bulunduğu kaydedildi.

30 yaşındaki Rus bilgisayar korsanının ABD'deki önemli kurumlara da siber saldırıda bulunduğu ve bu nedenle Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) arananlar listesinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde Şansölye'nin Başbakanlıktaki yazışmalarının ele geçirilmediği vurgulandı.

AA

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