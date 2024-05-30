Meslek liseliler geleceğe sahada hazırlanıyor

Giresun’da tesisat ve motor alanlarında yetkili servis gibi çalışan meslek lisesi öğrencileri, teorik eğitimin yanındaki uygulamalarla geleceğe hazırlanıyor.

125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, motorlu araçlar teknolojisi alanında kullanılmak üzere özel sektör işbirliğiyle minibüs ve iki otomobil temin edildi. Bu araçlar üzerinde tecrübe edinen öğrenciler, okulda kamuya ait araçların yağ ve filtre bakımları, bilgisayarla arıza tespiti, klima gazı dolumu gibi işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanındaki atölyede uygulamalı eğitim alan öğrenciler de il genelindeki kamu binalarının kombi bakımını, petek temizliğini ve baca gaz analizlerini yapıyor. Okuldaki reklam ve baskı atölyesinde de kamu binaları için tabela ve yönlendirme baskıları imal ediliyor. Okul Müdürü Cuma Kesme, proje okulu olmalarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığından sağlanan bütçenin yanı sıra kalkınma ajansları ve diğer paydaşların katkılarıyla atölyelere modern araçlar temin ettiklerini söyledi.