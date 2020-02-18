NASA bulutların görüntüsünü paylaştı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünya atmosferinin uzayla birleştiği en uzak noktada oluşan ve ‘gece parlayan bulutlar’ diye nitelendirilen bulutların yörüngeden çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Sputnik’in haberine göre; NASA’nın Instagram hesabından paylaştığı ‘gece parlayan bulutların’ resminin yorum bölümünde kurum yetkilileri, görüntünün ‘Uzayın sonundan bir kartpostal’ olduğunu yazdı. NASA, “Elektrik renginde olan bu bulutlar ancak güneş battıktan sonra ufuk çizgisinin altındayken onları aydınlattığı zaman görülebiliyor” ifadelerini kullandı. Fotoğrafın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) Pasifik Okyanusu’nun güneyinde 269 mil (neredeyse 433 kilometre) yükseklikten çekildiğini ekleyen NASA, ‘gece parlayan bulutların’ dünya atmosferinin en üst noktasında bulunan bulutlar olduğunu vurguladı. Dünya’nın mezosferinde, yaklaşık olarak 76-85 kilometre yükseklikte oluşan ‘gece parlayan bulutlar’, derin yaz alacakaranlığında kuzey ve güney enlemlerde, 50 ila 70 derece aralıklarında görülebiliyor.

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