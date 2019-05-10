OECD: Türkiye dijital dönüşümde sınıfta kaldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dijital dönüşümün, çalışma hayatına katkılarından faydalanmak için yapılan hazırlıklarda Türkiye’nin üye ülkeler içinde son sıralarda olduğu uyarısında bulundu.

OECD üye ülkelerle ilgili, “Dijital dünya içinde büyürken, beceriler görünüm 2019 yılı” raporunu bugün kamuoyuna açıkladı. Raporda çalışma hayatında, bilgisayar, internet ve yazılım programı kullanmada Türkiye sonlarda görülüyor. Euronews’in haberine göre, düşük okuryazarlılık becerilerine sahip kişilerin meslek içi eğitiminde ve çalışanların temel beceri eksikliği alanında da ülke son sırada. İş yaşamında dijital performansa hazırlık konusunda Türkiye, Şili, Yunanistan, Slovakya ve Litvanya ile birlikte son sıralarda yer aldı.

Meslek içi eğitimde sondan ikinci

OECD raporuna göre, düşük okuryazarlılık becerilerine sahip kişilerin meslek içi eğitim oranında Türkiye, Yunanistan’ın ardından sondan 2. sırada yer aldı. 16-65 yaş grubu çalışanlarında temel beceri eksikliği alanında ise Türkiye, Şili’nin ardından ikinci sırada geliyor. Araştırmaya göre, Türkiye’de çalışanların yüzde 39’u, Şili’de ise yüzde 42’si temel becerilerden yoksun. OECD’de en fazla meslekî deneyime sahip çalışanlar ise Finlandiya’da. Bu ülkede çalışanların yüzde 40’ı çok yönlü beceri düzeyine sahip. OECD’ye göre, Türkiye’den gençler ve ileri yaş grupları da bilişsel ve dijital beceri oranında üye ülkeler içinde alt sıralarda yer alıyor.