"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Oyunla, olimpiyat madalyasına uzandı

19 Ekim 2019, Cumartesi 17:00
İzmİr Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Deniz Güner, çocukluk döneminde çeşitli maddeleri karıştırdığı oyunlarla başladığı kimyada gösterdiği başarıyla Paris’te düzenlenen Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), “Uluslararası Bilim Olimpiyatları”na hazırlanan öğrenciler, Türkiye’yi başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor. Paris’te düzenlenen ve kimya alanında yetenekli, iyi eğitim almış 80 ülkeden 320 öğrencinin yarıştığı 51. Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda ter döken 16 yaşındaki Güner de ülkesine bronz madalya kazandırmanın gururunu yaşıyor.

AA

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cehalet, fakirlik ve tefrika ile mücadele edelim
    📷

    Karikatürler

    Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerin GB'den çıkışı yakından takip ediliyor

    Gıda israfını önlemek elimizde

    Gözler Soçi’de

    Cevap bekleyen sorular

    Hilede, ağır cezalar şart

    "Biz, PKK'yı 1980'li, 1990'lı ve 2000'li yıllardaki eylemlerinden tanıyoruz''

    Erdoğan'dan '120 saat' açıklaması

    "Kudüs Şairi" ebediyete uğurlandı

    Oyunla, olimpiyat madalyasına uzandı

    Mutabakata YPG uymuyor

    Haydarpaşa ihalesine İBB’den itiraz

    Japonya, ABD liderliğindeki koalisyona katılmama kararı aldı

    'Bilge Kral' dualarla yadediliyor

    Erozyonla mücadeleye son mu?

    MSB: YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

    Türkiye’yi hassas bir süreç bekliyor

    Şili de karıştı: 'Acil durum' ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Hukuk, kanun, yargı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya’nın dili
    Feyzullah ERGÜN

    Pusuda bekleyen hastalık sebebi: Kandida - 3
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyeti reddediyoruz, kralcıyız!
    Mehmet KARA

    Suriye bataklığı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Cehalet, fakirlik ve tefrika ile mücadele edelim
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Abdurrahman AYDIN

    Perdelerin ardındaki sonsuz güzellik: Cemâl-i İlâhî - 3
    Adnan NACİR

    My name...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.