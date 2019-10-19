Oyunla, olimpiyat madalyasına uzandı

İzmİr Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Deniz Güner, çocukluk döneminde çeşitli maddeleri karıştırdığı oyunlarla başladığı kimyada gösterdiği başarıyla Paris’te düzenlenen Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), “Uluslararası Bilim Olimpiyatları”na hazırlanan öğrenciler, Türkiye’yi başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor. Paris’te düzenlenen ve kimya alanında yetenekli, iyi eğitim almış 80 ülkeden 320 öğrencinin yarıştığı 51. Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda ter döken 16 yaşındaki Güner de ülkesine bronz madalya kazandırmanın gururunu yaşıyor. AA

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