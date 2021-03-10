Rusya, Twitter'ı yavaşlatıyor

Rusya, bugün itibarıyla, yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal etmekle suçladığı Twitter'a erişimi yavaşlatmaya başlıyor.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), 2017’den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için Twitter’a 28 bin talep gönderildiğini ve söz konusu içeriklerden 3 binden fazlasının kaldırılmadığını açıkladı. Açıklamada, “Rus vatandaşlarını korumak ve yasalara uymaya zorlamak için Twitter’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılmasına karar verildi.” denildi. Twitter’ın yasaları ihlale devam etmesi halinde ülkede erişime kapatılabileceği belirtildi.

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