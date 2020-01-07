Sony'den elektrikli araba sürprizi

Japon teknoloji devi Sony, Las Vegas'ta düzenlenen teknoloji fuarı CES 2020'de elektrikli otomobil modelini tanıttı.

Firma, S-Vision adlı otomobilini Bosch, Continental, Genetex, BlackBerry ve Nvidia gibi önemli firmalarla iş birliği yaparak ürettiğini açıklarken, prototip aşamada olan modelin seri üretime geçeceğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Son yıllarda oyun konsolu ve cep telefonu gibi elektronik ürünlere öncelik veren Sony'nin S-Vision ile elektrikli otomobil pazarına girmeyi düşünmediği, araç içerisinde kullanılan elektronik aygıt ve sistemleri tanıtmayı hedeflediği belirtiliyor.

Araç, içerisinde barındırdığı 33 farklı sensörle dikkat çekerken, 360 derece ses deneyimi sağlayan "360-degree Reality Audio" adında yeni bir ses teknolojisi kullanıyor. Kamera sistemleriyle ön plana çıkan Sony'nin söz konusu sensörlerle aracın yol tutuşu ve çevre analizi gibi otonom sürüşte gerekli önemli teknik özelliklere sahip olduğu, tüm araçta firmanın kendi geliştirdiği yapay zeka (AI) teknolojisinin kullanıldığı kaydedildi. Ön paneli baştan başa kaplayan dev dokunmatik ekran ile arka koltuk başlarında bulunan LCD monitörler de dikkat çeken diğer ayrıntılar.