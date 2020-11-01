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Sosyal medya sitelerinin 'temsilci bildirme' süresi doluyor

01 Kasım 2020, Pazar 12:43
Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre 2 Kasım günü sona erecek.

Kamuoyunda "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının da Türkiye'deki temsilcilerini belirleyerek bildirmeleri gerekiyor. Bu konuda söz konusu sosyal ağ sağlayıcılarına BTK'nin 2 Ekim'de yaptığı bildirimle tanınan süre yarın dolacak.

Sosyal ağ sağlayıcılarının, Türkiye'de temsilcilik açmak için 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerinin ve CHP tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan yasaya ilişkin itiraz başvurusu sonucunu beklemek istedikleri belirtildi.

Düzenleme kapsamında Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemesi gerekiyor. Bu kişinin iletişim bilgilerine, kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek.

İlk etapta 10 milyon lira idari para cezası verilecek

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak.

Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de yerine getirilmezse BTK Başkanı tarafından Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek.

Kanunun içeriği hakkında sosyal ağ sağlayıcıları bilgilendirildi

Sosyal ağ sağlayıcıları, kanunun getirdiği yükümlülükler konusunda bilgilendirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan başkanlığında, BTK'de video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin, TikTok, Dailymotion, Periscope ve VK temsilcileri katılmıştı. Toplantıda, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler de hazır bulunmuştu.

Kanunun içeriği, işleyişinin nasıl olacağı, usul ve esaslarla ilgili bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, yasaya ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda sosyal medya temsilcilerine ayrıntılı bilgi verilmişti.

AA

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