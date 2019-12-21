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Sosyal medyada propaganda yapan 100 bine yakın sahte hesap kapatıldı

21 Aralık 2019, Cumartesi 14:08
Twitter ve Facebook propaganda yapan yaklaşık 100 bin sahte hesabı kapattığını açıkladı. Kapatılan hesaplardan en az 6 bininin Suudi yönetimini destekleyen propaganda faaliyetlerinde yer aldığı açıklandı. Bazı hesapların yapay zeka yoluyla üretilen fotoğraflar kullandığı tespit edildi.

Twitter, 88 binden fazla kullanıcının hesabını "yanlış bilgi ve reklam içerikli e-posta yaydıkları" gerekçesiyle kapattığını duyurdu. Bu hesapların büyük kısmının Suudi Arabistan merkezli olduğu tespit edildi. Bu hesapların Suudi yetkililer hakkında olumlu bilgi ve yorum yaymaya çalıştığı belirlendi.

İran'a yaptırım uygulanması da dahil olmak üzere, Suudi Arabistan'ın bölgesel çıkarları konusunda çeşitli propaganda yapan hesapların, otomatik e-posta ve paylaşım için üçüncü parti programlar kullandığı da açıklandı.

Twitter, yapılan propaganda faaliyetlerinin "Smaat" adlı Suudi Arabistan merkezli bir sosyal medya ve pazarlama şirketi tarafından yönetildiğini ve bu şirketin aynı zamanda Suudi devletine ait resmi kuruluşların sosyal medya hesaplarını da yönettiğini bildirdi. Şirket ve şirket yöneticileri Twitter tarafından yasaklandı.

Sosyal paylaşım ağı, daha önce de Suudi devlet yetkilileri hakkında pozitif propaganda yaptıkları gerekçesiyle Suudi medya grubuna ait 6 hesabın yanı sıra, Katar'ı hedef gösteren yüzlerce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hesabı kapattıklarını duyurmuştu.

Facebook yapay zeka ile üretilen fotoğrafları kullanan hesapları kapattı

 

Facebook da Gürcistan ve Vietnam merkezli iki farklı gruba ait yüzlerce hesabı kapattığını açıkladı. Facebook bu hesapların yapay zeka tarafından üretilen fotoğrafları profil fotoğrafı olarak kullandığını kaydetti. Yapay zeka ile üretilen fotoğrafların ilk kez yanlış bilgi yayma faaliyetlerinde kullanıldığı belirtiliyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: sosyal medya, propaganda
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