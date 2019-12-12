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'tr' uzantısı yetkisi ODTÜ'den BTK'ya geçti

12 Aralık 2019, Perşembe 19:11
İnternet üzerinde "com.tr, org.tr" gibi alan adlarının yönetim yetkisine sahip Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), tüm yetkilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) fiilen devretti.

ODTÜ, 1991 yılından beri İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (IANA/ICANN) ile birlikte '.tr' uzantılı alan adlarını sağlayan ve tahsisini yürüten yetkili konumundaydı. ODTÜ'nün söz konusu tahsisten yıllık en az 25 milyon TL gelir elde ettiği tahmin ediliyordu.

Bu gelişmeyle birlikte, tr uzantılı alan adlarının sponsor yetkileri de yine BTK'ya devredildi.

ODTÜ'ye ait Nic.TR internet sitesinde yapılan açıklamada, "21 Aralık 2018 tarihinde imzaladığı sözleşme ile ".tr" Kayıt Otoritesi yetkisini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'na devretmiştir. Sözleşme gereği, 2020 Ağustos ayında Nic.TR sisteminin kapatılması ve .tr Ağ Bilgi Sistemi'nin (TRABİS) faaliyete geçmesi öngörülmektedir." denildi.

ODTÜ, tüm teknik işlemler bitene kadar www.nic.tr sayfası üzerinden yeni alan adı tahsisi ve yenileme işlemlerini de en geç 3 ay içinde durdurulacağını açıkladı.

Euronews Türkçe

Etiketler: tr uzantısı, ODTÜ, BTK
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